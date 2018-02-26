Зараз в Києві працює більше шести тисяч камер спостереження. Вони вже об'єднані в єдину мережу, сервери якої зберігають відео архів протягом трьох місяців.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, який опікується проектом “Безпечне місто”, розповів інтернет-ресурсу “Український інтерес” про прилади відео спостереження, які вже зараз здатні знайти будь-який автомобіль або людину.

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За його словами у столиці вже встановлено близько шести тисяч камер. А у планах на 2018-й підключення від 2500 до 3600 додаткових приладів. Для того, щоб “Безпечне місто” запрацювало у Києві на всі 100%, потрібно близько 100 тисяч камер. У такому випадку вони “покриватимуть” усе місто. А при стабільному фінансуванні, як запевняє Назаров, столиця може дійти до такого показника вже до 2020 року.

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“Коли ми почали будувати проект “Безпечна столиця”, у першу чергу в нас стояли об’єкти соціально-культурного побуту: школи, дитячі садки, музеї та лікарні. У нас їх близько 1780. Там камери встановлювались на виході та вході. У другу чергу входять місця великого скупчення людей і туристичні об’єкти: Майдан Незалежності, Софійська, Михайлівська, Контрактова, Поштова площі, Андріївський узвіз тощо. І третя черга – це мости, в’їзди, виїзди з міста та дороги. Це ті місця, де нам потрібно вирішувати транспортну задачу. Там система працює з функціоналом розпізнавання номерів автівок та виміром швидкості руху транспорту. Це необхідно для управління транспортом у місті та пошуку викрадених транспортних засобів”, – розповідає Назаров.

Найближчим часом розумні прилади спостереження змонтують на 80-ти світлофорних перехрестях, які також розпізнаватимуть номери, габарити автівок і визначатимуть їхню швидкість. Це необхідно для автоматичного перемикання світлофорів у залежності від кількості транспортних засобів. Одна з таких камер коштує близько 8-10 тисяч гривень.

“Встановити камеру – для нас не проблема. Проблема у проведенні комунікацій. Тому що це камери або FullHD, або 4К – це якість, яка потребує швидкісних каналів передачі даних. Для цього до кожного об’єкта, світлофора чи будівлі ми проводимо оптоволоконний кабель, а тільки потім монтуємо камеру. Тому близько 70% витрат іде на комунікації.» зазначив пан Назаров.

Незабаром нас чекає повернення практики відеофіксації порушень швидкісного режиму, адже у країнах Євросоюзу така практика призвела до зменшення смертельних аварій. Така система виключає людський фактор – порушення фіксується автоматично, а порушник лише отримує повідомлення про штраф на пошту.

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За словами Назарова, у Києві вже є технічна можливість реалізувати такий проект, однак чинне законодавство в даний момент не дозволяє використовувати фото- та відеофіксацію для визначення порушень ПДР. Також має бути врегульований процес сертифікації приладів фіксації. “Ми дуже чекаємо, коли такий закон ухвалять. Тоді ми спільно з Національною поліцією зможемо відпрацювати цей механізм”, – наголошує він.

Нагадаємо, що закон, який дозволяє фото- відео фіксацію порушень ПДР та автоматично визнає винним у порушенні власника транспортного засобу, а не водія який керує автомобілем, був прийнятий верховною Радою наприкінці минулого року. Наразі він чекає на підпис президента.