В рамках фестивалю OldCarLand в музеї авіації відбувся офіційний показ українського суперкара зі складною назвою Proteros Blade Nagual.

Автомобіль зробили аматорським, "кастом-гаражним" методом. Основою для втілення дизайнерських фантазій послужила Mazda RX7 першого покоління, яка випускалася починаючи з 1978 року. Машина вперше експонується на ретро-фестивалі у Києві.

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За версією автора, назва цього автомобіля – Proteros Blade Nagual, що в перекладі з англійської означає “Клинок Нагваля”. Нагваль в свою чергу – астральний воїн, основна зброя якого – думка.

Нагадаємо, що в Київ приїхав ГАЗ-51, що розганяється до 205 км/год.