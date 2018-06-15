За розмірами та пропускною здатністю дилерський центр "Актив Моторс" став найбільшим в Україні.

Дилерський автоцентр Renault "Актив Моторс" розпочав роботу на Столичному шосе 101-В у Києві. Це перший дилер бренду Renault у групі компаній "Актив". Хоча досвід роботи з альянсом Renault-Nissan вже є – компанія володіє низкою автосалонів Nissan та Infiniti в найбільших містах України.

Для Renault в Україні це 34-ий дилер і шостий – у Києві. За словами голови правління компанії "Рено Україна" Франсуа Маріотта, "новий дилер відповідає усім стандартам виробника. Він допоможе закріпити лідерство бренду в регіоні та Україні".

Автосалон "Актив Моторс" виконано у стилі Renault Store - глобальному проекті нової концепції дизайну та організації дилерського центру Renault. "Це третій концептуальний центр в Україні, - говорить директор департаменту з продажів розвитку дилерської мережі Ірина Гон. - В ньому клієнт стає головною особою, для якої зоновані ділянки, продумана навігація та створений максимальний комфорту при виборі авто чи замовленні послуг з ремонту".

Генеральний директор "Групи Актив" Олександр Яременко розповів, що "автоцентр будувався з 2012 року та обійшовся в 20 млн. гривень. Компанія обрала бренд Renault як лідера українського ринку та наявність величезного модельного ряду, що задовольняє вимоги як фізичних осіб, так і корпоративних клієнтів".

На території дилерського центру "Актив Моторс" розміщується увесь модельний ряд Renault, серед якого й п’ять моделей сегменту SUV, що набуває все більшої популярності в Україні – Sandero Stepway, Captur, Duster, Kadjar та Koleos.

На внутрішній стіні автоцентру намальовано величезний мурал – зображення безпілотного концепту Renault Symbioz.

За словами директора дилерського центру "Актив Моторс" Ігоря Духовного, "шоу-рум має площу 850 квадратних метри, а сервісна зона – 2000 метрів. На СТО розміщено 19 постів та три мийки, що надає змогу обслуговувати 60 автомобілів на добу. Загальна площа об’єкту – 3 675 кв.м”.

Окрім того, на території СТО "Актив Моторс" працює цех кузовних робіт, який обслуговує автомобілі усіх марок.

Штат автоцентру на сьогодні становить 55 осіб, а незабаром зросте до сотні, щоб мінімізувати черги та час очікування. Адже піклування про задоволеність клієнтів – один з пріоритетів Renault.

Нагадаємо, що в Полтаві відкрився перший в Україні Renault Store.