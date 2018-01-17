У зв'язку з погіршенням погодних умов Партульна Поліція не буде пускати до столиці та на дороги області великовантажні автомобілі.

Враховуючи інформацію Українського гідрометцентру щодо погіршення погодних умов, згідно з протокольним рішенням Київської міської державної адміністрації, цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до столиці великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків (до окремого доручення). Обмеження триватиме на період снігопаду.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції України на її сторінці у Фейсбук.

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"Також повідомляємо, що 17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області вантажних транспортних засобів по трасах міжнародного значення.

Радимо водіям завчасно планувати маршрути поїздок, аби уникнути незручностей.

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Обмеження в’їзду в столицю дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

В умовах ускладнення погоди водіям рекомендується дотримуватися правил паркування, зокрема – не залишати авто на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачними".

Напомним, что на украинские дороги станет опасно выезжать