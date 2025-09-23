В Китаї дебютував вражаючий електричний седан від GAC з ціною в $14 000: фото

Як пише CarNewsChina, Aion RT втілює концепцію дизайну “велоцираптора”, вирізняючись тривимірним, округлим стилем з плавними та динамічними лініями кузова. Передня частина має мінімалістичний дизайн для зменшення опору повітря, доповнену спортивними повітрозабірниками та датчиком LiDAR.

Читайте також: Які нові штрафи для водіїв готує поліція

Профіль схожий на купе, з задньою частиною в стилі фастбек. Цікаво, що попри низьку вартість, седан має приховані дверні ручки та темні центральні стійки. Зарядний порт розташований на передньому крилі. Габаритні розміри Aion RT становлять 4865 мм/1875 мм/1520 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, з колісною базою 2775 мм.

В салоні новинка має 8,88-дюймову плаваючу панель приладів та 14,6-дюймовий центральний екран керування. Центральна багаторівнева консоль оснащена вентиляційними отворами та бездротовою зарядною панеллю. Серед інших опцій – аудіосистема з 11 динаміками та 8-дюймовий сабвуфер з частотою 45 Гц.

Також цікаво: Чи справді китайські авто заповнили український авторинок: дослідження

GAC Aion RT пропонується з 400-вольтовою архітектурою та літій-залізо-фосфатним акумулятором CATL ємністю 55 або 68 кВт-год. Електромотори мають варіанти потужності в 150 та 165 кВт (201 та 221 к.с. відповідно). Запас ходу становить 520 або 650 кілометрів. Автовиробник заявляє, що батарею можна зарядити з 30 до 80% за 18 хвилин.