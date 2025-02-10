В Китаї надійшов у продаж новий BMW X3: чим він відрізняється від європейської моделі

Як повідомляє CarNewsChina, у топовому виконанні кросовер пропонується з 2-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 225 кінських сил, що працює в парі з 8-ступеневою ZF й системою повного приводу xDrive. Збирають модель на підприємстві BMW-Brilliance в Шеньяні.

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На цьому заводі також збираються такі моделі, як BMW X1, BMW X3, BMW X5, 2 серії, 3 серії та 5 серії. Повідомляється, що 7 січня розпочалось серійне виробництво нового BMW X3. Китайський варіант цього автомобіля має подовжену колісну базу та індекс G48.

Що стосується дизайну, китайський варіант повністю ідентичний європейському X3 G45 й також пропонується з опційними пакетами оздоблення M-Sport. Водночас габарити китайського BMW X3 G48 становлять 4865/1920/1664 мм у довжину, ширину та висоту відповідно.

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Довжина колісної бази була збільшена до 2975 мм. Цей показник майже ідентичний колісній базі BMW X5 G05. Кросовер для ринку Китаю аж на 90 мм довший і на 30 мм ширший за свого побратима для світових ринків. Зазначається, що старт продажів новинки почнеться 28 лютого, хоча дані про ціновий діапазон досі не розкриваються.