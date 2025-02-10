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В Китаї надійшов у продаж новий BMW X3: чим він відрізняється від європейської моделі

Китайський BMW X3 вже надійшов до китайських дилерів, хоча офіційний старт продажів почнеться лише 28 лютого. Автівка має подовжену колісну базу, яка майже ідентична тій, що має європейський BMW X5 G05.
Китайський BMW X3 надійшов у продаж: чим він краще за звичайну модель - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

BMW X3 G48

Данило Северенчук
logo10 лютого, 14:30
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Як повідомляє CarNewsChina, у топовому виконанні кросовер пропонується з 2-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 225 кінських сил, що працює в парі з 8-ступеневою ZF й системою повного приводу xDrive. Збирають модель на підприємстві BMW-Brilliance в Шеньяні.

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На цьому заводі також збираються такі моделі, як BMW X1, BMW X3, BMW X5, 2 серії, 3 серії та 5 серії. Повідомляється, що 7 січня розпочалось серійне виробництво нового BMW X3. Китайський варіант цього автомобіля має подовжену колісну базу та індекс G48.

Що стосується дизайну, китайський варіант повністю ідентичний європейському X3 G45 й також пропонується з опційними пакетами оздоблення M-Sport. Водночас габарити китайського BMW X3 G48 становлять 4865/1920/1664 мм у довжину, ширину та висоту відповідно.

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Довжина колісної бази була збільшена до 2975 мм. Цей показник майже ідентичний колісній базі BMW X5 G05. Кросовер для ринку Китаю аж на 90 мм довший і на 30 мм ширший за свого побратима для світових ринків. Зазначається, що старт продажів новинки почнеться 28 лютого, хоча дані про ціновий діапазон досі не розкриваються.

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