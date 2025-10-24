В Китаї згорів електричний мінівен Li Mega з батареєю CATL: полум’я охопило авто за 10 секунд

Інцидент трапився у районі Сюйхуей міста Шанхай, пише CarNewsChina. За попередніми даними, зіткнення перед займанням не було, тож основною версією залишається вибух або коротке замикання акумулятора. На щастя, система безпеки спрацювала — двері Mega автоматично розблокувалися, і водій з пасажиром встигли вибратися без травм.

Однак автомобіль вигорів повністю: від кузова залишився лише металевий каркас. Представники Li Auto одразу направили своїх спеціалістів на місце події для спільного розслідування з пожежною службою. Це вже третій випадок займання Li Mega у Китаї за останні чотири місяці. Попередні два інциденти, що сталися влітку, були пов’язані з зовнішніми факторами, але цього разу експерти вважають, що джерело пожежі знаходилось усередині акумуляторного блоку.

Li Mega — це перший повністю електричний автомобіль компанії Li Auto, який вийшов на ринок у березні 2024 року. Модель оснащена потрійною батареєю CATL Qilin типу NMC і підтримує швидку зарядку 5C, що дозволяє поповнювати запас енергії надзвичайно швидко. За даними China EV DataTracker, компанія вже реалізувала понад 25 800 одиниць Li Mega, а у вересні 2025 року продажі досягли рекордних 3277 автомобілів. Однак тепер інцидент із пожежею може суттєво вплинути на репутацію моделі та майбутні показники.

Характеристики Li Auto Mega

Li Mega — це повнорозмірний сімейний мінівен, який вражає своїми розмірами: 5350/1965/1850 мм при колісній базі 3300 мм. Завдяки обтічному кузову коефіцієнт опору повітрю становить лише 0,215 Cd, що робить його одним із найаеродинамічніших мінівенів у світі. У салоні — сім сидінь, включно з поворотними капітанськими кріслами другого ряду.

Модель оснащена повним приводом із двома електромоторами загальною потужністю 400 кВт (536 к.с.). Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а запас ходу сягає 710 км за CLTC. Живлення забезпечує батарея CATL ємністю 102,7 кВт-год, а ціни на модель коливаються від 529 800 до 559 800 юанів (74 340–78 550 доларів).

Li Auto та CATL розпочали розслідування

Представники Li Auto підтвердили факт займання та повідомили, що співпрацюють із пожежною службою Сюйхуея для встановлення причин. Наразі компанія перевіряє партії батарей CATL, встановлених на Mega, аби з’ясувати, чи не йдеться про виробничий дефект. Відповідно до попередніх даних, результати розслідування можуть бути оприлюднені протягом найближчих тижнів.