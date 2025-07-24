В Китаї з’явився новий конкурент BYD Seagull за $10 000 з запасом ходу до 425 кілометрів

Як зазначає CarNewsChina, T1 має спортивний стиль з незвичайними як для цього сегменту 18-дюймовими колесами. Кузов має плавні лінії, спойлер та двоколірне виконання. Що стосується габаритів, то Arcfox T1 має розміри 4337/1860/1572 мм (довжина/ширина/висота), а колісна база — 2770 мм.

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Arcfox T1 оснащений одним електродвигуном максимальною потужністю 70 кВт (94 к.с.). Акумуляторна батарея являє собою літій-залізо-фосфатний (LFP) блок. Згідно з попередніми заявами Міністерства промисловості та інформаційних технологій, новий автомобіль матиме дві ємності акумуляторів: 41,7 та 42,3 кВт-год з запасом ходу 410 та 425 кілометрів відповідно.

Новинка від BAIC конкуруватиме з такими відомими моделями, як Geely Xingyuan та BYD Seagull, вартістю в Китаї від 9900 доларів. Ці конкуренти продемонстрували високі показники продажів у червні, продавши 40 891 та 30 708 одиниць відповідно. Водночас очікується, що ціна Arcfox T1 буде подібною, а попередні продажі електричного хетчбека розпочнуться в кінці серпня.