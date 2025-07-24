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В Китаї з’явився новий конкурент BYD Seagull за $10 000 з запасом ходу до 425 кілометрів

Китайський бренд Arcfox, що належить BAIC, опублікувала офіційні зображення свого нового ультрабюджетного хетчбека під назвою T1. Новинка має запас ходу до 425 кілометрів, електромотор на 94 к.с. та привабливий дизайн.
В Китаї дебютував ще один електромобіль за $10 000 з запасом ходу до 425 кілометрів - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

BAIC Arcfox T1

Данило Северенчук
logo25 липня, 12:00
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Як зазначає CarNewsChina, T1 має спортивний стиль з незвичайними як для цього сегменту 18-дюймовими колесами. Кузов має плавні лінії, спойлер та двоколірне виконання. Що стосується габаритів, то Arcfox T1 має розміри 4337/1860/1572 мм (довжина/ширина/висота), а колісна база — 2770 мм.

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Arcfox T1 оснащений одним електродвигуном максимальною потужністю 70 кВт (94 к.с.). Акумуляторна батарея являє собою літій-залізо-фосфатний (LFP) блок. Згідно з попередніми заявами Міністерства промисловості та інформаційних технологій, новий автомобіль матиме дві ємності акумуляторів: 41,7 та 42,3 кВт-год з запасом ходу 410 та 425 кілометрів відповідно.

Новинка від BAIC конкуруватиме з такими відомими моделями, як Geely Xingyuan та BYD Seagull, вартістю в Китаї від 9900 доларів. Ці конкуренти продемонстрували високі показники продажів у червні, продавши 40 891 та 30 708 одиниць відповідно. Водночас очікується, що ціна Arcfox T1 буде подібною, а попередні продажі електричного хетчбека розпочнуться в кінці серпня.

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