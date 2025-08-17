В Лос-Анджелесі сталася погоня в дусі GTA V, з якою поліція не змогла впоратись: відео

Як пише Carscoops, інцидент стався на минулих вихідних. Двоє озброєних злочинців викрали два пікапи Ford F-150 та вантажівку-цистерну й почали втікати від поліції. Правоохоронці повідомляють, що погоня почалася близько 23:00 у Ланкастері, приблизно за 95 кілометрів на північ від центру Лос-Анджелеса.

Зазначається, що нападники відкрили вогонь з пістолета по власнику одного з F-150, коли він спробував втекти. Ніхто не постраждав, але напруженість після цього лише почала зростати. Потім погоня продовжилася на південь, у бік Лос-Анджелеса, де підозрювані виїхали на викраденому пікапі на зустрічний рух автомагістралі.

Там вони зрештою відмовилися від F-150 заради автоцистерни, в яку вони врізалися. Її водій вискочив з неї під дулом пістолета, і підозрювані поїхали. Зрештою, вони викрали інший пікап білого кольору недалеко від центру міста. Потім вони змінили пікап на чорний седан на якому їм вдалось втекли.

Правоохоронці стверджують, що зловмисники зникли ще до того, як патрульні встигли наблизитися. Наразі вони все ще перебувають в розшуку. Повідомляється, що поліцейські вивчають записи з камер спостереження, для того, щоб ідентифікувати викрадачів.