В Литві перероблять дорогу на Вільнюс за "шведською" формулою 2+1: що це за траса

За результатами шведських досліджень, переобладнання звичайної двосмугової дороги у формат 2+1 із центральним відбійником дозволяє зменшити кількість смертельних ДТП приблизно на 50%. Саме цей аргумент став ключовим для литовської сторони, пише etsc.eu.

Рішення про перебудову траси Вільнюс – Утена стало логічним продовженням участі країни у європейській програмі обміну досвідом з безпеки руху. Проєкт Road Safety Exchange фінансується ЄС та адмініструється ETSC від імені Європейської комісії.

Також цікаво названа головна причина аварій на українських дорогах

Що таке дорога формату 2+1

Формат 2+1 уперше масово почали застосовувати у Швеція. Його суть у чергуванні смуг руху: на одній ділянці є дві смуги в одному напрямку та одна — в протилежному, при цьому потоки розділені центральним бар’єром. За кілька кілометрів конфігурація змінюється, і додаткова смуга з’являється вже для зустрічного напрямку.

Подібних доріг багато і в Україні. Але вони мають одну відмінність: не розділені центральним барʼєром. Українські дороги розділені лише розміткою, але багато водіїв її ігнорують, чим наражаються на небезпеку зіткнення.

Дорога 2+1 з жорстким розділенням дозволяє безпечно виконувати обгони та водночас майже повністю усуває ризик лобових зіткнень — однієї з найнебезпечніших аварій на заміських дорогах.

Чом у це рішення правильне

Ще у 2023 році литовська делегація, до складу якої входив і віцеміністр транспорту, відвідала Швецію, де на практиці ознайомилася з роботою доріг формату 2+1. Саме тоді литовські фахівці змогли оцінити, як така організація руху впливає на аварійність, пропускну здатність і поведінку водіїв.



Перехід на формат 2+1 не означає повноцінну автомагістраль, але це суттєвий крок уперед у порівнянні зі звичайною двосмуговою дорогою. Водії отримують безпечні зони для обгону, а ризик виїзду на зустрічну смугу практично зникає. Для країни це ще й економічно вигідніше, ніж будівництво повноцінної чотирисмугової траси.

До речі як правильно дотримуватись дистанції на трасі

Таким чином, Литва робить ставку на перевірене рішення, яке дозволяє відносно швидко й ефективно підвищити рівень безпеки на одній з важливих доріг країни — і цілком імовірно, що формат 2+1 згодом з’явиться й на інших напрямках.