Найбільший український виробник нафтопродуктів пропонує ввести квотування і загороджувальні мита на імпорт палива. Це може привести до зростання цін на АЗС.

Компанія "Укртатнафта" вже подала заяву до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Документом пропонується ввести жорсткі обмеження на імпорт нафтопродуктів. Такі заходи, на думку заявників, повинні забезпечити завантаження вітчизняних нафтопереробних заводів.

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За оцінками експертів, введення пропонованих "Укртатнафтою" заходів призведе до дефіциту палива на роздрібному ринку та різкого зростання цін. "Будь-які квоти означають зникнення конкуренції серед постачальників, а значить - зростання цін. У пікові періоди "Укртатнафта" буде не в змозі забезпечити заявлені 30-40% ринку ДП, почне імпорт з митом, яка в поточних умовах цін додасть $ 200 / т або більше 5 грн / л у роздрібній мережі ", - заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

На думку експертів, "Укртатнафта" в даний момент володіє негативною діловою репутацією. Пов'язано це не тільки з застарілим обладнанням нафтопереробних заводів і якістю виробленого палива. За словами президента нафтогазової асоціації України Дмитра Кулика, "Укртатнафта" є ненадійним бізнес- партнером, який може відхилятися від дотримання договірних зобов'язань.

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"Всі хочуть працювати з внутрішнім виробником, оскільки завозити імпорт дорого і ризиковано. Але це більш надійно, ніж працювати з "Укртатнафтою", - говорить Дмитро Кулик. На його думку, саме тому багато роздрібних продавців і споживачів готові переплачувати за імпортний товар, але отримувати при цьому гарантію якості і беззаперечне дотримання зобов'язань.