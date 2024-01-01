В МВС повідомили коли збільшать строки на повторну здачу практичного іспиту з водіння

Головний сервісний центр МВС повідомив, що зміни у складанні іспитів у сервісних центрах МВС вступлять у дію після підписання та набрання чинності наказу МВС.

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На офіційному вебпорталі Міністерства внутрішніх справ України 2 травня 2025 року оприлюднили проєкт наказу "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України".

З огляду на це в соцмережах та на інформаційних ресурсах почала поширюватись інформація на про те, що "отримати водійське стане ще важче", "збільшують строки на повторну здачу практичного іспиту" тощо.

Пропонується що після першої невдалої спроби наступний раз можна складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів.

У разі якщо особа не склала практичний іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У разі якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через двадцять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У разі якщо особа втретє не склала практичний іспит, кожний наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через тридцять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У головному сервісному центрі МВС запевняють "Мета розробки документа – вдосконалення процедури складання іспитів у територіальних сервісних центрах МВС та оптимізація вимог до використання технічних засобів контролю під час складання практичних іспитів".

В держустанові наголошують: "усі зміни, про які йдеться у проекті наказу, наберуть чинності після офіційного опублікування підписаного та зареєстрованого документа. Наразі наказ доопрацьовується, щодо нього відбуваються електронні консультації з громадськістю".

Поки що складання теоретичних іспитів відбувається за сталою процедурою, передбаченою Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженою наказом МВС № 515 від 7 грудня 2009 року.