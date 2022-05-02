У Міністерстві внутрішніх справ поки вирішують, коли запроваджувати у застосунку "Дія" послугу щодо перереєстрації авто.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко на брифінгу в медіацентрі “Україна - Укрінформ”.

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"В частині того, чи запускати сервіс перереєстрації авто, то тут є певні питання, чи критично це треба зараз. Сервісні центри працюють в переважній більшості регіонів, де це зараз можливо. Ми будемо це зважувати. Технічно ми до цього готуємось, чи буде це запроваджуватись. Ми наразі не готові про це поінформувати", – сказав Бондаренко.

Як повідомлялося, у Міністерстві внутрішніх справ у 2022 році планували запровадити у застосунку “Дія” низку послуг, серед яких можливість перереєстрації авто.