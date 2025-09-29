В Німеччині патрульний автомобіль зі штучним інтелектом щогодини штрафує 1500 порушників: фото

Штучний інтелект вже замінив традиційних інспекторів в місті Гейдельберг, що в Німеччині. Як пише Carscoops, нова система контролю за паркуванням, яка, по суті, є невеликим транспортним засобом з лідаром та камерами, перевіряє автомобілі у режимі реального часу для виявлення порушень правил парковки. Зазначається, що система перевіряє близько 1500 припаркованих автомобілів за годину.

Розроблений компанією DCX Innovationis з Регенсбурга, Cityscanner використовує встановлені на даху камери для зйомки зі швидкістю 25 кадрів на секунду. Під час цього він зчитує номерні знаки, перевіряє, чи знаходяться автомобілі на дійсних паркувальних місцях, і навіть порівнює дані з цифровими додатками для паркування, такими як Easypark або Parkster. Компанія вже розгорнула систему за кордоном, оскільки два десятки транспортних засобів використовуються в Польщі, Франції та Нідерландах.

LiDAR на даху Cityscanner виявляє, чи знаходиться автомобіль у зоні обмеженого руху, на велосипедній доріжці тощо. Для забезпечення точності транспортний засіб двічі проходить маршрут протягом кількох хвилин, перш ніж виписати штраф. Крім того, перш ніж фактично надійде порушнику, людина перевіряє дані, зібрані Cityscanner, оскільки штучний інтелект поки не розрізняє такі речі, як дозволи для людей з інвалідністю. Розробники проєкту кажуть, що Cityscanner, працюючи на повній швидкості, може бути приблизно на 600 відсотків ефективнішим, ніж піші патрулі.

Проблемою такою технологію може стати конфіденційність власників транспортних засобів, проте DCX Innovationis стверджує, що фотографії, які робить Cityscanner, не містять зображення облич чи номерних знаків автомобілів. Поліція — єдина, хто може бачити фотографії з пристрою. Ще одним стримуючим фактором в поширенні Cityscanner у світі є його ціна. Хоча компанія стверджує, що може встановити пристрій на будь-який автомобіль приблизно за чотири години, його вартість становить близько 130 000 євро. До того ж ця ціна не включає ліцензування програмного забезпечення.