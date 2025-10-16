В Норвегії можуть скасувати пільги на найдорожчі електромобілі

Уряд Норвегії оголосив про плани поступового скасування основної субсидії на електромобілі протягом наступних двох років. Це рішення, прийняте на тлі майже повного переходу країни на електричний транспорт, додасть тисячі доларів до кінцевої вартості таких популярних моделей, як Tesla Model Y, яка є найбільш продаваним автомобілем у країні, повідомляє Reuters.

Норвегія досягла мети: 98,3% нових авто – електричні

Норвегія, яка поставила собі за мету “припинити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2025 року”, фактично досягла цієї цілі достроково. У вересні повністю електричні транспортні засоби (EV) становили рекордні 98,3% від усіх нових автомобілів, проданих у країні.

Міністр фінансів Єнс Столтенберг прокоментував: "Ми можемо сказати, що мета була досягнута. Тому настав час поступово відмовитися від податкових переваг."

Протягом багатьох років Норвегія стимулювала перехід, звільняючи електромобілі від усіх податків, які застосовувалися до автомобілів із ДВЗ. Ця політика коштувала державі мільярди доларів втрачених доходів щорічно.

Поетапне введення податку: Від преміум-класу до Tesla Model Y

Скасування податкових пільг відбуватиметься поетапно, впливаючи спочатку на дорогі, а потім і на масові моделі:

2023 рік: Перші зміни для преміум EV

У 2023 році вже було введено 25% податок на додану вартість (ПДВ) на ту частину ціни електромобіля, що перевищує 500 000 крон (приблизно 49 508 доларів США). Це торкнулося насамперед люксових електромобілів (BMW iX, Tesla Model X, Porsche Taycan), але захистило основний середній клас.

2026 рік: ПДВ для середнього класу

Згідно з бюджетною пропозицією на наступний рік, Норвегія планує знизити ліміт звільнення від податку до 300 000 крон. Це означає, що ПДВ почнуть стягувати з усіх версій Tesla Model Y та аналогічних популярних електромобілів середнього ринку, таких як Volkswagen ID.4.

Для базової версії Tesla Model Y (яка зараз коштує від 422 000 крон) введення ПДВ на частину ціни, що перевищує 300 000 крон, може додати до вартості понад 30 000 крон.

2027 Рік: повне скасування пільг

У 2027 році, за умови схвалення парламентом, всі остаточні пільги від ПДВ будуть повністю зняті. Це обкладе всі нові електромобілі повним податком, значно збільшивши їхню кінцеву ціну для покупця.

Реакція EV-Лобі: Побоювання повернення до ДВЗ

Норвезька асоціація електромобілів, про-лобістська група, назвала заплановані зміни "поспішними". Асоціація виступає за більш поступове зниження ліміту ПДВ.

Голова Асоціації Крістіна Бу висловила занепокоєння: "Я переживаю, що раптові та серйозні зміни змусять більше людей знову вибрати автомобілі на викопному паливі".

Варто зазначити, що попри майже 100% продажів нових EV, сім із десяти автомобілів на дорогах Норвегії все ще є транспортними засобами на викопному паливі. Це підкреслює ризик сповільнення оновлення автопарку через подорожчання електричних моделей.

Висновок для покупців:

Майбутні покупці електромобілів, особливо таких бестселерів, як Tesla Model Y та Volkswagen ID.4, повинні очікувати значного зростання кінцевої вартості своїх автомобілів вже з 2026 року. Уряд планує підвищити збори на автомобілі з ДВЗ, але експерти попереджають, що цей крок може бути недостатнім, щоб компенсувати подорожчання EV.