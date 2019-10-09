Адже автомобіль заважав руху то одного, то другого маршруту рейкового транспортного засобу.

6 жовтня на перехресті поблизу ринку "Привоз" в Одесі відбувся цікавий випадок, знятий на відео камерою спостереження. Близько 15.20 власниця автомобіля червоного автомобіля Chery QQ приїхала на ринок та припаркувала своє авто прямо посеред площі, де роз'їжджаються трамваї. Вона вийшла з дитиною на дві годинки.

Втім, задня частина автомобіля все-таки заважала руху трамваю в одному з напрямків. Тоді пасажири вийшли й виштовхали машинку. Але тоді вона почала заважати руху трамваю в іншому напрямку. Тоді пасажири наступного трамваю знову відсунули автомобільчик. Добре, що він був невеличкий. Але тут під'їхав трамвай з протилежного боку, і знову пасажири взялись відштовхувати порушника паркування. Так продовжувалось кілька разів – машинку пхали то на одні, то на інші колії. І ніхто не здогадався викликати евакуатор.

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А жіночка, після того, як вирішила всі свої справи, спокійно сіла у своє авто і поїхала далі. Швидше за все, вона навіть не зрозуміла, що за цей час відбувалось з її машиною…

Дивіться відео, як автомобіль в Одесі штовхали пасажири трамваїв:

Нагадаємо, що нахабного порушника ПДР в Києві викрили за камерами спостереження.