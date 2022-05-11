В Офісі Президента запевняють, що вживаються всі заходи для забезпечення країни пальним, і ситуація лише покращуватиметься.

На думку чиновників в Україну сьогодні доправляють достатньо бензину й дизеля, щоб задовольняти щоденну потребу громадян. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

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"Я прошу всіх громадян України зберігати спокій для того, щоб ми могли наситити всі заправки пальним, створити відповідний запас і бути більш захищеними від дій ворога", – наголосив він.

За словами Ростислава Шурми, в країні буде створений додатковий стратегічний запас пального, який буде неможливо розбомбити та знищити. Це забезпечить наявність нафтопродуктів на місяці вперед.

Нагадаємо, що співробітництво з Росією та Білоруссю які поставляли в Україну близько 70% пального, було припинено. Також у результаті військових дій було знищено майже усю паливну інфраструктуру країни включаючи нафтопереробні заводи та нафтобази. Найпотужнішим фактором, що призвів до дефіциту, стало держрегулювання Урядом цін на пальне – трейдерам стало невигідно продавати ресурс за цінами які визначав Кабмін.

"Фактично нам доводиться з нуля вибудовувати інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони, від наших західних партнерів", – розповів Ростислав Шурма.

Чиновник повідомив, що в мирний час Україна щомісяця споживала близько 1 млн т дизеля, бензину та скрапленого газу. Проте наявна інфраструктура та рухомий склад у Східній Європі наразі не здатні логістично впоратися з таким обсягом нафтопродуктів.

"Обсяги імпорту збільшені у понад п'ять разів у порівнянні з тим, що було ще півтора місяця тому. На сьогодні обсяги імпорту фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках", – запевнив він.