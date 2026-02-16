В Шанхаї стався масштабний обвал грунту прямо на перехресті: вражаюче відео

Інцидент стався поблизу дороги Цісінь у районі Міньхан — одному з густонаселених районів Шанхая, де проживають мільйони людей, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops. Ще напередодні місцеві служби виявили витік води під час земляних робіт, пов’язаних із будівництвом станції метро.

Влада оперативно перекрила рух транспорту на перехресті та розпочала відкачування води. Саме це рішення, ймовірно, врятувало ситуацію від набагато серйозніших наслідків. На момент обвалу на дорозі не було автомобілів — лише будівельні бригади.

Земля зникала просто на очах

На відео з місця події видно, як асфальт уздовж правого боку дороги починає розходитись і стрімко провалюватися. Бар’єри, будівельні матеріали та важка техніка одна за одною зникають у глибокій вирві. Більше десятка робітників стояли всього за кілька метрів від краю.

Вражає те, що протягом приблизно 20 секунд вони просто спостерігали, як земля поступово осідає, ніби намагаючись переконатися, що це справжній обвал, а не локальна тріщина. Лише після цього люди швидко відійшли на безпечну відстань. Коли ґрунт остаточно обвалився, у кратер почала хлинути вода, ймовірно, саме з того витоку, який зафіксували напередодні.

Чому в Шанхаї це не рідкість

Шанхай розташований у дельті річки Янцзи — регіоні з насиченими водою ґрунтами та дрібнозернистою глиною. Такі геологічні умови роблять ґрунт менш стабільним, особливо під час масштабного підземного будівництва. Для міста з населенням близько 25 мільйонів осіб це системний виклик. За даними місцевих досліджень, близько 87% провалів у Шанхаї стаються саме в урбанізованих районах. Причина полягає у активному розширенні метро, підземних комунікацій та щільнаої забудови, яка створює додаткове навантаження.

Через це кожен новий тунель чи станція метро потребують складних інженерних рішень, адже навіть невеликий витік води може стати тригером для масштабного обвалу. Цього разу обійшлося без жертв. Але інцидент вкотре нагадав, що під сучасним мегаполісом ховається нестабільна основа, яка потребує постійного контролю.