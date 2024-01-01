В США сталася дивна аварія за участі декількох раритетних авто

Як зазначає Carscoops, ДТП сталося в Нью-Каслі, штат Делавер. Що саме стало причиною ДТП достеменно невідомо. Зіткнення сталось між Corvette C3 і Chevrolet Trailblazer. Внаслідок нього позашляховик опинився у дворі, а Corvette врізався в гараж з Chevrolet Nova.

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Вийшло так, що Corvette, фактично залетів на Nova 1966 року випуску. Через це седан втратив заднє скло та отримав великі вм’ятини на багажнику, бампері та задньому крилі. Водночас родстер також отримав пошкодження передньої частини, хоч і не такі значні.

Хоча про інцидент мало що відомо, парамедики округу Нью-Касл повідомили, що аварія сталася 16 березня близько 19:44. Одну людину доставили до місцевого травмпункту для обстеження, а група спецпризначенців допомагала укріпити конструкцію гаража.