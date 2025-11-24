В столиці відбулись перші тест-драйви претендентів на звання АвтоРоку 2026 в Україні

Перше знайомство експертів акції Авто року в Україні з автомобілями-претендендами відбулась у Києві. На приміській трасі, шосе та бездоріжжі тестували нові автомобілі, які були вперше представлені на ринку або почали продаватись у 2025 році. Це Citroen C3 Aircross, COPRA Formentor, CUPRA Terramar, Ford Tourneo Courier, Haval H6, Mercedes-Benz G580 Electric, Peugeot 3008, Renault Duster 4х4.

Також цікаво в краш-тесті Euro NCAP китайський автомобіль провалився

Серед експертів акції – автомобільні журналісти, автоблогери, ведучі та актори, які протягом 2025 року тестували автомобілі. Саме тому більшість представлених авто їм були знайомі, однак саме в порівнянні було цікаво визначити сильні та слабкі сторони претендентів.

Тести проходили на кількох видах покриттів: швидкісне шосе, вузька звивиста дорога, ґрунтівка (для позашляховиків). Під час тестів були присутні представники брендів, які надавали експертам всю необхідну інформацію.

На основі цих випробувань експерти оберуть десятку претендентів на головну номінацію, а після фінального тест-драйву – обрати Авто Року в Україні 2026. Паралельно (13 січня – 23 лютого 2026 року) оцінювати автомобілі буде громадські журі – усі бажаючі, хто заповнить анкету на сайті Авто року.

В кінці березня 2026 року відбудеться церемонія нагородження переможців.

Довідка

Акція «Автомобіль року в Україні» була заснована у 2001 році, і саме цього року відзначає 25-річний ювілей! Понад 500 тисяч громадян України та найдосвідченіші автожурналісти й експерти вже 25 років допомагають у виборі автомобіля року та кращих авто у додаткових номінаціях.