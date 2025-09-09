В систему "Шлях" водіїв вносити вже не треба

Як роз'яснило Міністерство розвитку громад та територій, створювати заявку "18-60" (так званий "Шлях") не потрібно. На відміну від попередньої технології за алгоритмом бронювання місця в черзі для військовозобов’язаних водіїв, коли спочатку готувалася заявка до модуля "18-60", а потім реєстрація місця в єЧерзі, нині одна ланка випадає. Це спрощує документообіг у підготовці до рейсу.

Оскільки тепер оновлено систему та спрощено процес для перевізників, співробітники Державної прикордонної служби будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі єЧерга. Та відображатиме виключно лише ті дані, що наявні в ЄКІС Укртрансбезпеки.

Таким чином єЧерга стане "єдиним вікном" заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

При цьому слід знати, що, перетин кордону для виконання комерційних перевезень буде доступний лише тим водіям, які внесені до електронного кабінету перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС) Укртрансбезпеки.

Йдеться не лише про військовозобов'язаних водіїв, а загалом про водіїв, що виконують комерційні перевезення. Тобто всі водії повинні бути внесенні до електронного кабінету, навіть якщо вони виключені з військового обліку за різними підставами.

Що важливо знати перевізнику?

Перевірте актуальний перелік водіїв в електронному кабінеті ЄКІС Укртрансбезпеки. Поставити в єЧергу можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі.

Перевірте паспортні дані водіїв, чи вони такі ж, як в закордонному паспорті водія. У разі, якщо дані не будуть збігатися – оновіть їх. Важливо, що йдеться саме про закордонний паспорт водія, адже саме за ним оформлюється виїзд за кордон.

Під час реєстрації місця в черзі для водія, перевірте правильність внесення даних. Зверніть увагу також, щоб водій використовував для виїзду саме той закордонний паспорт, який вказаний в єЧерзі та ЄКІС.

Перед звільненням водія перевірте, чи наявна реєстрація цього водія. Якщо є, то спочатку замініть водія в єЧерзі на іншого. Лише потім проставляйте в кабінеті ЄКІСу дату звільнення водія. Якщо ж ви спочатку внесете дані про звільнення водія, то черга буде скасована автоматично. Відповідно, запис на перетин кордону буде втрачено.

З метою забезпечення належного впровадження оновлень 9 вересня об 11:00 відбудеться зустріч з перевізниками. Приєднатись до неї можна за цим посиланням.