В Україні дебютував новий Jeep Avenger 4xe в ексклюзивному виконанні The North Face

Найменший позашляховик в модельному ряду тепер доступний на українському ринку у версії Jeep Avenger 4xe, що відрізняється наявністю повного приводу 4х4 та незалежної задньої підвіски. В такому виконанні кросовер оснащений гібридною системою Hybrid 48V.

Вона включає 1,2-літровий бензиновий турбодвигун, електрифіковану коробку перемикання передач DCT з вбудованим електромотором для приводу передніх коліс, компактну 48-вольтову батарею для живлення гібридної системи, а також окремий електромотор для приводу задніх коліс. Jeep каже, що сумарна потужність системи збільшилась до 100 кВт (136 к.с.).

Кліренс також збільшили до 210 мм, аби покращити позашляхові можливості кросовера. Повнопривідний Avenger 4xe досягає першої сотні всього за 9,5 секунди та здатен розвивати максимальну швидкість в 194 км/год. При цьому, автовиробник обіцяє витрату палива близько 5,7 літрів на 100 кілометрів в змішаному циклі руху.

Враження, керованість та комфорт під час поїздок покращились завдяки появі незалежної задньої підвіски. В Україні новий Jeep Avenger 4xe буде доступний для замовлення виключно у флагманській комплектації Overland, що вирізняється наявністю широкого переліку опцій. До нього входять, зокрема, системи розпізнавання дорожніх знаків, попередження про зміну смуги руху, моніторингу “сліпих зон”, адаптивний круїз-контроль та клімат-контроль.

До того ж кросовер має систему вибору режимів роботи трансмісії під назвою Selec-Terrain, що дозволяє обирати серед 4 програм: Auto, Сніг, Бруд/Пісок та Sport. Залежно від обраного режиму змінюється принцип розподілу крутного моменту між передньою та задньою осями.

Серед інших опцій, які пропонує Jeep Avenger 4xe – підігрів передніх сидінь та лобового скла, бездротова зарядка, багатофункціональний 10,25-дюймовий дисплей панелі приладів, мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовий дисплеєм та адаптивне дальнє світло. Вартість повнопривідної версії Avenger в Україні становить від 1 320 200 гривень.

Окрім стандартної версії, українським покупцям також будуть доступні для замовлення автомобілі в спеціальному виконанні The North Face. Вони є уособлення колаборації бренду Jeep з компанією The North Face, яка вже багато років забезпечує шукачів пригод надійним екіпіруванням.

Jeep Avenger 4xe The North Face відрізняється унікальним стайлінгом, а саме фарбуванням кузова в сірий колір та наліпкою на капоту з написом The North Face і топографічною картою місцевості. Також кросовер матиме інші 17-дюймові диски, передній бампер та оздоблення салону. Інтер’єр також прикрашають наліпки у вигляді топографічних карт з символом гори Монблан та написом “One of 4806”.

Компанія зазначає, що це число одночасно є вказівкою на висоту гори та символізує ексклюзивність моделі, адже її тираж буде обмежено лише 4806 одиницями. Комплектацію Jeep Avenger 4xe The North Face було розширено додатковими опціями, такими як система навігації, безключовий доступ, електропривід багажника та набір мандрівника, що включає намет та інші аксесуари бренду The North Face. Вартість лімітованої версії починається від 1 441 700 гривень.