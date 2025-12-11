В Україні достроково прибрали ПДВ-пільгу на електромобілі: що робити тим, хто не встиг привезти електроавто

Згідно з ухваленим Законом №4698, із 1 січня 2026 року з Податкового кодексу буде виключено пункт про звільнення від ПДВ імпорту та продажу електромобілів. Про це йдеться в офіційно оприлюдненому тексті документа. Попри те, що пільга й так мала діяти лише до кінця 2025 року, її дострокове вилучення викликало запитання на ринку.

Що саме змінилося

Пункт 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, який встановлював звільнення від ПДВ, зникне з кодексу з 1 січня 2026 року. Формально для покупців і продавців електрокарів це означає одне: з нового року будь-які операції з електромобілями оподатковуватимуться за стандартною ставкою 20 %.

Фактично законодавці лише зафіксували те, що вже було прописано раніше, адже пільга й так втрачала чинність на цю ж дату.

Як працюватиме перехідний період

Податкові правила не змінилися. Якщо перша подія — оплата або постачання — сталася до 1 січня 2026 року, така операція залишається без ПДВ. Навіть якщо передача авто або остаточний розрахунок відбудуться у новому році.

Тому продажі, повністю чи частково оплачені у грудні, все ще можуть потрапити під пільгу.

Часткова або повна передоплата

Повна передоплата до кінця 2025 року гарантує, що вся операція буде без ПДВ. Якщо ж сплачено лише частину вартості, пільга діятиме тільки на цю частину, а решта — після 1 січня — оподатковуватиметься за ставкою 20 %. Це особливо важливо для імпортованих авто, які прибувають в Україну із затримками.