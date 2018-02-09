Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив що в покарання за викрадення автомобілів зараз надто лояльне до злодіїв і мусить бути більш жорстким.

Конкретних пропозицій від нього поки що не поступило. "Якщо зловмисник викрав автомобіль за 150 тисяч євро, його затримали через п'ять кілометрів і машину повернули власнику, реальними збитками буде вартість витраченого на п'ять кілометрів бензину! Звідси - перекваліфікація дій правопорушників з частини 3 на частину 1 статті 289 КК і зменшення відповідальності з позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна до штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років", - зазначив він на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Нагадаємо, що 2017 року в 187 випадках слідчі ухвалили рішення про перекваліфікацію злочину з цієї причини. "Тому беру на себе відповідальність стати першим, хто ініціюватиме внесення змін до чинного законодавства. Сподіваюся на підтримку депутатським корпусом законопроекту, який буде підготовлений МВС. Інакше ситуація з розкриттям і розслідуванням цих злочинів і далі буде нагадувати біг по колу і боротьбу з вітряками", - додав Андрій Крищенко.