Модель, створена на базі популярного хетчбека Rio, матиме "позашляховий" обвіс та збільшений кліренс.

Модифікація хетчбека Kio з зовнішністю позашляховика вперше дебютувала в квітні 2017 року на автосалоні в Китаї. Вона мала назву K2 Cross. Восени минулого року новинка також з’явилась на ринку Росії, вже під назвою Kia Rio X-Line.

За інформацією прес-служби імпортера корейської марки Kia в Україну компанії "ФАЛЬКОН-АВТО", є велика вірогідність того, що ця модель буде серед новинок 2018 року.

Автомобіль отримав модернізовану підвіску та збільшений дорожній просвіт (з 160 до 175 мм).

З боків псевдокросовер має захисні пластикові накладки, а спереду та ззаду – блискучий захист днища. На даху з’явились рейлинги, решітка радіатора також трохи змінилась.

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У версії крос-хетчбека – "свої" 16-дюймові колісні диски.

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Залежно від комплектації кросоверр Kia матиме салон з тканини чи екошкіри, світлодіодну оптику та камеру заднього виду.

Головним конкурентом на ринку у Kio Rio X-Cross буде Renault Sandero Stepway.

Про ціни та точні терміни появи новинки поки що нічого не відомо. На сьогодні мінімальна вартість хетчбека Kia Rio в Україні складає 415 380 грн (з дизельним двигуном 1,1 л та механічною КП), у версії "Бізнес" - 425 700 (з бензиновим 1,4-літровим мотором та АКП).