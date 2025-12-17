В Україні помітили перший AUDI E5: електричний фастбек для Китаю вже на наших дорогах

Як стало відомо Auto24, в Україні зафіксували один з перших AUDI E5 Sportback — електромобіль нового бренду AUDI для китайського ринку. Авто помітили у Рівному, воно пересувалося на тимчасових «червоних» номерах. Найімовірніше, що машину придбали в компанії SKM-1, а заявлена ціна для українського ринку становить 45 499 доларів.

До речі AUDI E5 оновила одразу пʼять моделей

Китайський AUDI без чотирьох кілець

AUDI E5 — це не зовсім Audi у звичному для європейців розумінні. Модель створена спеціально для Китаю та випускається спільним підприємством SAIC Volkswagen. Вона належить до окремого бренду AUDI, який для місцевого ринку відмовився від класичного логотипа з чотирьох кілець. Замість нього використовується напис AUDI, виконаний великими літерами, що підкреслює автономність бренду.

Формально E5 належить до класу компактних представницьких електромобілів і має кузов п’ятидверного фастбека. Виробництво моделі стартувало у 2025 році, а перші дилерські екземпляри з’явилися в Китаї ще навесні.

Техніка з корінням SAIC

В основі AUDI E5 лежить модель IM L6 від SAIC Motor. Саме з нею електрокар ділить платформу, силову електроніку, акумулятори та електродвигуни. Такий підхід став частиною стратегії Audi і SAIC, які прагнуть поєднати німецький дизайн і філософію бренду з китайськими технологіями та цифровими рішеннями.

Модель пропонується як із заднім, так і з повним приводом. Лінійка потужностей широка — від 220 кВт до 579 кВт. У топовій версії це еквівалент 787 кінських сил, що дозволяє розганятися до 100 км/год лише за 3,4 секунди. За динамікою E5 легко конкурує з найшвидшими електричними седанами та фастбеками на ринку.

Ставка на цифрові технології

Окрему увагу в AUDI E5 приділили мультимедіа та електроніці. Автомобіль оснащений автомобільним чипсетом Qualcomm Snapdragon 8295, виготовленим за 5-нанометровим техпроцесом. Працює система під управлінням фірмової AUDI OS, розробленої спеціально для китайського ринку з акцентом на швидкодію, голосове керування та інтеграцію локальних сервісів.

Саме цифрова складова є однією з ключових причин, чому цей автомобіль цікавий навіть за межами Китаю. Для багатьох покупців в Україні він виглядає як альтернатива Tesla або преміальним «європейцям», але з більш сучасною електронікою.

Також цікаво AUDI показала кросовер E SUV для китайського ринку

Як E5 потрапив до України

Офіційно AUDI E5 не представлений ані в Європі, ані в Україні. У Китаї модель з’явилася у дилерів у травні 2025 року, а повноцінні поставки стартували в серпні. Тож поява перших екземплярів на українських дорогах свідчить про активність паралельного імпорту та високий інтерес до китайських електромобілів нового покоління.

Ціна у 45,5 тисячі доларів робить AUDI E5 одним із найдоступніших шляхів потрапити у світ «преміального» електрокару з шильдиком Audi — нехай і в китайському трактуванні.