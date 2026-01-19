В Україні розпочалося голосування за Автомобіль року 2026

У межах щорічної національної акції Автомобіль року в Україні з 19 січня 2026 року на офіційному сайті autoroku.ua стартувало голосування серед громадськості. Воно триватиме до 28 лютого 2026 року включно.

Саме результати народного волевиявлення визначать 10 автомобілів-претендентів на головне звання — «Автомобіль року 2026». Надалі ці моделі пройдуть випробування під час фінального тест-драйву, який проведе Експертне журі акції.

До речі хто став Авто року 2026 у Європі

Як визначатимуть переможця

Механізм конкурсу залишається класичним і прозорим. Після тест-драйву фіналістів буде сформовано підсумковий рейтинг, де вирішальним стане сумарний бал Громадського та Експертного журі. Саме за цією формулою у березні 2026 року назвуть абсолютного переможця, а також лауреатів у додаткових номінаціях.

Важлива умова: голос за головну номінацію є обов’язковим — без нього голосування в інших категоріях не зараховується.

Додаткові номінації 2026 року

Окрім головного титулу, цього року представлено широкий перелік додаткових номінацій, сформований з урахуванням кількості заявок від офіційних імпортерів. У 2026 році журі та громадськість обиратимуть переможців у таких категоріях:

Серед легкових автомобілів — базовий сегмент і бізнес-клас.

У категорії кросоверів і SUV — міські, компактні, середньорозмірні моделі, класичні SUV та справжні позашляховики.

Окремий блок присвячений електрифікованим моделям: легковим електромобілям, електрокросоверам, електричним SUV, а також гібридним кросоверам і SUV.

Також визначатимуть переможців серед преміальних і спортивних автомобілів, пікапів, сімейних венів та комерційних моделей.

Окремі спеціальні номінації присвячені дизайну та співвідношенню ціна/якість.

Такий перелік добре ілюструє, наскільки різноманітним став український автомобільний ринок навіть в умовах непростої економічної ситуації.

Голосування з подарунками

Традиційно участь у голосуванні має не лише символічну, а й практичну винагороду. Серед усіх, хто віддасть свій голос, щотижня розігруватимуться автоподарунки — зокрема паливні талони.

Також цікаво чому дорожчає пальне

Крім того, після завершення всього періоду голосування будуть визначені переможці головних призів від партнерів акції.

Чому це важливо

«Автомобіль року в Україні» вже давно перестав бути суто професійною подією. Це індикатор ринку, який показує, що саме цікавить українських водіїв тут і зараз — від доступних міських моделей до технологічних електрокарів та практичних сімейних авто.

І саме тому голос кожного учасника має значення.