В Україні розробляють унікальні безповітряні колеса для військової техніки

За інформацією компанії, колеса здатні забезпечувати стабільну прохідність на найскладніших типах покриття — від болотистої місцевості та піску до кам’янистих ділянок і розораних полів. Така універсальність робить їх перспективними для використання в зоні бойових дій, де традиційні пневматичні шини часто виходять з ладу.

Секційна конструкція та матеріали

Як розповів у коментарі виданню “Мілітарний” представник Qirim Tech Аслан Хакімов, колеса виготовляються із сирої вулканізованої гуми та мають секційну структуру. Саме модульна будова дозволяє зберігати працездатність навіть у разі пошкодження окремих елементів, не виводячи з ладу все колесо. Конструкція безповітряного типу також зменшує залежність техніки від логістики шин, ремонтів у полі та підвищує загальну живучість платформ, на яких вони встановлюються.

Секційне безповітряне колесо на Brave1 Components. Джерело: “Мілітарний”

Від роботів до бронетехніки

Розробник позиціонує нові колеса як універсальне рішення для широкого спектра техніки. Йдеться не лише про наземні роботизовані комплекси, які дедалі активніше використовуються українськими військовими, а й про повнорозмірні військові платформи — від легких тактичних автомобілів типу Humvee до бронетранспортерів.

Компанія готова виготовляти колеса різних розмірів і конфігурацій відповідно до потреб замовника, що дозволяє адаптувати технологію під конкретні завдання та типи шасі.

Секція із безповітряного колеса. Джерело: “Мілітарний”

Стадія випробувань і пошук інвесторів

Наразі секційні безповітряні колеса перебувають на стадії випробувань прототипу. Qirim Tech тестує їхню витривалість, прохідність і поведінку під навантаженням у різних умовах експлуатації.

Паралельно компанія відкрито заявляє про пошук інвесторів, які могли б допомогти масштабувати виробництво та довести розробку до серійного рівня. У разі успіху цей проєкт може стати ще одним прикладом українських оборонних технологій, створених безпосередньо у відповідь на виклики сучасної війни.