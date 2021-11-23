Українська компанія Delfast анонсувала випуск мотоциклу під бердом "Дніпро". Що правда це буде не класичний байк, а його електрична реінкарнація.

Поки що мотоцикл існує лише у вигляді концепту. Можливо перші серійні зразки з’являться за кілька років. Точної дати появи електричних мотоциклів "Дніпро" у компанії не називають. Невідомою залишається і ціна.

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Виробник розкрив лише технічні характеристики. Байк буде важити близько 170 кілограм, зможе розганятись до 165 км\год та проїздити 402 метри за 11,5 с.

Нагадаємо, що мотоцикли марки "Дніпро" виготовлялись на Київському мотоциклетному заводі (КМЗ) який був збудований та успішно функціонував за часів радянської окупації. З набуттям незалежності завод втратив ринок збуту і через деякий час припинив існування. Зараз на його місці лишились напівзруйновані цехи, а частину території вже віддали під житлову забудову.