В Україні втричі зменшилась кількість розкішних авто

Українська податкова має власні критерії розкішності авто. За ними 504 імпортовані автівки підпали під податок на розкіш торік. За рік кількість таких авто зменшилася утричі.
Кількість розкішних авто зменшилась втричі

Rolls-Royce Spectre

2025 році. Про це свідчать дані МВС на які посилається opendatabot.ua. Це найнижчий показник за останні п’ять років і у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році.

Структура luxury-сегменту

Абсолютну більшість у сегменті становлять дві марки — Porsche та Mercedes-Benz. На них припадає 89 відсотків усіх імпортованих автомобілів, що підлягають додатковому оподаткуванню.

Кожен другий автомобіль у переліку «розкішних» — Porsche Taycan: 232 одиниці. Загалом на Porsche припадає 64 відсотки всього luxury-сегменту. Mercedes-Benz займає ще 25 відсотків ринку з 126 авто.

Решта 11 відсотків припадає на інші бренди, серед яких:

  • Audi
  • Rolls-Royce
  • Aston Martin
  • Lamborghini
  • Maserati

Електрифікація преміуму

На відміну від загальної структури імпорту, у сегменті дорогих авто домінують електрокари.

  • Електромобілі — 65 відсотків.
  • Гібриди — 18 відсотків.
  • Бензинові авто — 17 відсотків.
  • Дизельні — лише 0,4 відсотка.

Це свідчить про швидку електрифікацію саме преміального сегмента.

Географія реєстрацій

Майже половину розкішних авто зареєстровано у Києві та області — 236 транспортних засобів.

Далі йдуть:

  • Львівська область — 52 авто.
  • Одеська область — 49 авто.
  • Дніпропетровська область — 37 авто.

Переважно такі автомобілі оформлюються на фізичних осіб — 82 відсотки або 413 авто. На бізнес припадає лише 18 відсотків.

Ультра-преміум сегмент

Окрему увагу привертає сегмент ультра-преміум. У 2025 році в Україну було ввезено 21 автомобіль марки Rolls-Royce. Із них 15 — електрична модель Rolls-Royce Spectre, вартість якої становить близько 600 тисяч доларів.

Також було імпортовано 7 авто Aston Martin та 2 автомобілі Lamborghini.

Що таке податок на розкіш

Під додаткове оподаткування підпадають автомобілі вартістю понад 3,2 млн грн віком до 5 років. Розмір податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожен такий транспортний засіб.

