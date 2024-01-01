В Україні вже працює сотня станцій Bosch Car Service: у чому секрет популярності мережі СТО

У Вінниці відкрився новий сервісний центр Бош Авто Сервіс «Автопростір». Станція побудована з нуля, вона відповідає усім стандартам мережі Bosch. Це вже соте підприємство, що входить до мережі Бош Авто Сервіс в Україні.

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«Автопростір» у Вінниці має 10 робочих постів і надає повний спектр послуг технічного обслуговування автомобілів: діагностику, ремонт й обслуговування електронних і кліматичних систем, робіт з ходової частини, кузовного ремонту тощо. Всі майстри «Автопростору» пройшли підготовку в навчальному центрі Bosch й успішно склали тести згідно зі стандартами мережі.

Сервісний центр Бош Авто Сервіс «Автопростір» надає повний спектр послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. Фото Bosch

Однією з найсильніших сторін всіх станцій Бош Авто Сервіс, якою по праву можна пишатись, є кваліфікований персонал. «Тривалість підготовки кадрів різниться залежно від початкового рівня спеціаліста. Якщо говорити про досвідчених кандидатів, то адаптація й інтенсивне навчання триває близько 1-2 місяців. У нас для цього є навчальний центр Бош, який покриває усю технічну базу, а також внутрішні навчання, де ми ділимося досвідом всередині команди. Кожен технічний спеціаліст, що працює на нашому сервісі, проходить обов’язковий перелік навчань і тільки тоді має можливість виконувати ремонти або ж діагностики», - розповідає директор сервісного центру Бош Авто Сервіс «Автопростір» Ольга Полиця.

Активне зростання мережі Bosch Car Service

Протягом 2024 року авторизовано вже третій Бош Авто Сервіс (Луцьк, Ізмаїл, Вінниця), і всі вони – побудовані з нуля підприємства. Активне збільшення кількості сервісних станцій Bosch має під собою потужне підґрунтя.

Найважливіший фактор, який призводить до зростання мережі – це попит зі сторони клієнтів. Зростання автопарку та зменшення віку автомобілів, що експлуатуються в Україні, створює значний попит на послуги якісного та сучасного автосервісу. Адже для обслуговування «свіжих» автомобілів потрібне не лише сучасне обладнання та кваліфіковані кадри, але й чіткі інструкції з проведення робіт, постачання якісних запасних частин, онлайн підтримка. Не менш важливою є система бізнес-процесів.

Бош Авто Сервіс — це міжнародна концепція, що дозволяє незалежним станціям технічного обслуговування приєднуватися до глобальної мережі Bosch Service і користуватися цією торговою маркою. Учасники мережі отримують доступ до найсучаснішого обладнання, навчальних програм, підтримки в маркетингу та управлінні якістю. Використання такої готової концепції є вигідним як для бізнесу, так і для клієнтів.

Готова бізнес-модель від Bosch набуває все більшої популярності. За словами Олега Романюка, власника БАС «Автопростір», це вже п’ятий сервіс у його мережі, що підтверджує успішність роботи з компанією Bosch. «Ми пишаємося, що змогли створити сучасний автосервіс, який відповідає очікуванням найвимогливіших клієнтів. Завдяки якісним запчастинам, новітньому обладнанню, висококваліфікованій команді та інтелектуальному підходу до обслуговування ми забезпечуємо якість, комфорт і отримуємо довіру клієнтів. І партнерство з Bosch грає у цьому непересічну роль», — коментує розширення мережі Олег Романюк.

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Чому варто обирати Bosch Car Service

Загалом автосервіс Bosch має ряд переваг як перед офіційними дилерськими сервісними центрами, так і перед звичайними мультибрендовими СТО. Для розуміння ми склали перелік з десяти пунктів, які чітко демонструють, чому для обслуговування власного авто варто вибирати Бош Авто Сервіс:

Оптимальне співвідношення ціни та якості. У порівнянні з офіційними дилерськими центрами, ціни на послуги в Bosch Service значно доступніші. При цьому якість робіт залишається на найвищому рівні, адже сервіси оснащені сучасним обладнанням, а персонал регулярно проходить навчання за високими стандартами Bosch.

У порівнянні з офіційними дилерськими центрами, ціни на послуги в Bosch Service значно доступніші. При цьому якість робіт залишається на найвищому рівні, адже сервіси оснащені сучасним обладнанням, а персонал регулярно проходить навчання за високими стандартами Bosch. Мультибрендовий підхід. Автосервіси Bosch обслуговують автомобілі всіх марок і моделей. Це особливо зручно для сімей, у яких є кілька авто різних брендів. Не потрібно їхати в різні дилерські центри – усі авто можна обслужити в одному місці, заощадивши час і зусилля.

Автосервіси Bosch обслуговують автомобілі всіх марок і моделей. Це особливо зручно для сімей, у яких є кілька авто різних брендів. Не потрібно їхати в різні дилерські центри – усі авто можна обслужити в одному місці, заощадивши час і зусилля. Широка мережа сервісів. Bosch Car Service – це глобальна мережа, що має понад 15 000 сервісів у 150 країнах світу. Тільки в Україні вже є 100 Bosch Car Service і буде ще більше. У межах однієї країни сервіси розташовані в різних містах, що дуже зручно для автовласників, які часто подорожують. Можна розраховувати на експертність та допомогу, незалежно від місцеперебування.

Спеціалісти Bosch Service регулярно проходять навчання та підвищують свою кваліфікацію. Як результат вони можуть працювати з найсучаснішими автомобілями. Фото Bosch

Високотехнологічне обладнання. Усі Bosch Service оснащені передовими діагностичними та ремонтними інструментами. Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити точну діагностику, оперативно виявляти несправності та швидко їх усувати. У цьому сенсі Bosch Service не поступається офіційним дилерам.

Усі Bosch Service оснащені передовими діагностичними та ремонтними інструментами. Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити точну діагностику, оперативно виявляти несправності та швидко їх усувати. У цьому сенсі Bosch Service не поступається офіційним дилерам. Гарантія на роботи та запчастини. На всі виконані роботи та встановлені запчастини в Bosch Service надається гарантія. Це забезпечує додатковий спокій для клієнтів, адже завжди можна бути впевненим в якості послуг.

На всі виконані роботи та встановлені запчастини в Bosch Service надається гарантія. Це забезпечує додатковий спокій для клієнтів, адже завжди можна бути впевненим в якості послуг. Індивідуальний підхід до клієнтів . На відміну від офіційних дилерських центрів, де часто працюють за чіткими шаблонами, в Bosch Service кожному клієнту пропонують індивідуальний підхід. Завжди можна отримати консультацію, обговорити варіанти ремонту та підібрати оптимальне рішення для кожного конкретного випадку.

. На відміну від офіційних дилерських центрів, де часто працюють за чіткими шаблонами, в Bosch Service кожному клієнту пропонують індивідуальний підхід. Завжди можна отримати консультацію, обговорити варіанти ремонту та підібрати оптимальне рішення для кожного конкретного випадку. Підтримка автомобіля після закінчення гарантії. Дилерські центри часто втрачають клієнтів після завершення гарантійного терміну на автомобіль. Bosch Service готовий обслуговувати авто незалежно від віку та пробігу. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче продовжувати отримувати якісний сервіс без переплат.

Мультибрендовий підхід є сильною стороною усіх станцій Bosch Service. Фото Bosch