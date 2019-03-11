У Кримінальному кодексі України, в статті 382, чітко і ясно прописано, що за невиконання судового рішення, яке набрало законної сили, або перешкоджання їх виконання, передбачається покарання у вигляді штрафу від 8500 до 17 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 3 х років.

Якщо суд позбавив права керування транспортним засобом громадянина по 130 ст КУпАП «Управління транспортним засобом в стані сп'яніння, наркотичного або алкогольного або ж під впливом лікарських препаратів» і співробітники патрульної поліції виявили факт керування даного громадянина автомобілем, будучи позбавленим водійського посвідчення, згідно УКУ статті 382 - водій буде затриманий і переданий слідчо-оперативній групі.

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Максимальне покарання за статтею 382 ККУ - позбавлення волі на строк до трьох років. Прецеденти таких подій в Україні є, в судову практикумі в тому числі.