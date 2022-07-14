З 24 лютого кількість юридичних осіб, які декларують ввезення дизельного пального, зросла майже у чотири рази. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема станом на 24 лютого дизпальне імпортувало 67 компаній, а вже у липні їх кількість виросла до 261. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні – плюс 102 юрособи.

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Як повідомили в "А-95", значна частина нових імортерів везе пальне для власних потреб. Серед них – агросектор, транспортні компанії, невеликі мережі АЗС, які раніше купували пальне на внутрішньому ринку, й інші.

Кількість імпортерів бензинів у період з 24 лютого по 10 липня зросла майже вдвічі — з 40 до 75. В "А-95" зазначили, що їх приріст припав на весну–першу половину червня, тоді як у липні нових постачальників бензинів не фіксувалося.

Щодо автогазу на кінець лютого було в середньому 78 імпортерів, зараз — майже 100 (+25%).

На думку директора "А-95" Сергія Куюна, така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку й злету імпорту дизпального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни.

"По бензинах також є зростання, та через брак обсягів у Європі й проблеми з логістикою вийти на необхідні обсяги поки що не вдається", — зазначив він.

Раніше експерт також заявляв, що збільшенню кількості імпортерів сприяло скасування урядом державного регулювання цін.

"Держрегулювання було однією з причин недостатніх постачань, тому що багато компаній, це такі середні й маленькі мережі заправних станцій, не могли постачати пальне самостійно, оскільки закупівельна вартість була вищою за ту, яку розраховував Кабмін", — казав він.