В Україну прийшли нові самоскиди Ford серії F-Line: що це за техніка

Офіційної прем’єри цих машин в Україні ще не було. З повідомлення АВТЕК відомо, що машина дебютуватиме у жовтні на щорічній виставці спецтранспорту й технологій КомунТех 2024.

Перша партія самоскидів виконана у традиційній для гуманітарних світових місій білій кольористиці кузова та кабіни.

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У класичних чорних тонах тут лише віконниці, дзеркала, радіаторна решітка та напис F-Line, що вказує на серію машин.

АВТЕК вказує, що Ford Trucks 3542D DC серії F-Line з колісною формулою 6х4 йде в громади з 16-кубовим кузовом. Там встановлено доволі великий за площею козирок. Він захищає "потилицю" кабіни та розміщені в закабінному просторі баки, системи, запаску, механізм тентового накриття тощо.

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З характеристики виробника, розміщеної на сайті АВТЕК, подається стислий опис шасі під такий самоскид. Згадана вище модель має 12,7-літровий турбодизель власного виробництва серії Ecotorq потужністю 420 к. с. та 16-ступеневу механічну коробку передач.

Нова серія F-Line ще на початку 2024 року прийшла на міжнародний ринок для заміни покоління Legacy, що добре знайоме українським споживачам.

Фото: АВТЕК