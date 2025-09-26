В Україну привезли 792 автобусів

Посилання скопійовано!
З січня по липень 2025 р. в Україну було імпортовано 792 автобуси (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $42,3 млн, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості нових 243 од. та 549 од. вживаних.
Імпорт нових автобусів обійшовся у $15,4 млн. А митна вартість вживаних автобусів становила – $26,9 млн.
Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 206 од. На цих поставках Туреччина заробила $12,5 млн.
Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Німеччини – 169 од., загальна митна вартість яких склала $7,3 млн.