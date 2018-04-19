У червні стартує продаж китайських елетромобілів під назвою Quick 2000. Вже приймаються попередні замовлення.

Надзвичайно компактний електромобіль Quick 2000 обладнаний мотором потужністю 2 кВт і здатний розвивати максимальну швидкість 45 км/ч. Новинка обладнана свинцевими аккумуляторними батареями, які забезпечують запас ходу в 70 кілометрів і здатні зарядитися за шість годин.

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Маса електромобіля - 453 кг.Габарити: 2300х1190 х1486 мм. Колісна база: 1715 мм. У комплектації Quick 2000 значиться ремінь безпеки, камера заднього виду, центральний замок і пульт дистанційного керування.

FULU MK1

Ще одна модель, FULU MK1, теж з'явиться в червні. При схожих габаритах вона володіє більш привабливими характеристиками: запас ходу на свинцевих акумуляторах становить 120 км, а час зарядки - 8 годин. Максимальна швидкість - 50 км/ч.