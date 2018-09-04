Більшість великих мереж в Україні накинули до старої ціни по 30–50 копійок і це тільки початок. Експерти прогнозують подальше здорожчання.

Вже який день на українських АЗС дорожчає автомобільне паливо. Якщо на минулих вихідних підвищили ціну на пальне лише кілька мережевих АЗС, то вже в понеділок ціни бензинів і дизельного палива переглянули такі великі мережі як WOG, Shell і БРСМ-Нафта.

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За даними цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95" абсолютним рекордсменом з подорожчання стала мережа "Народна", яка за одну ніч накинула до старої ціною 95-го – 60 копійок, а до вартості ДП – 1,2 гривні. Втім, навіть з таким збільшенням ціни в цій мережі поки нижче середньоринкових. На заправках WOG всі види палива подорожчали на 50 копійок, Shell накинув до старих цін по 30 копійок, як і більш дрібні мережі "Автопорт" і Mango.

Планомірне зростання цін, що зумовлене ослабленням гривні, розпочалося близько двох тижнів тому. За цей час середня вартість палива в роздріб виросла приблизно на півтори гривні. Приблизно на стільки ж знизився курс національної валюти по відношенню до долара – 5,1% або 1,48 грн. за долар.