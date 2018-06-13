Корпорація "Богдан" передала французькому виробнику екологічного транспорту Bluebus п'ять 12-метрових кузовів для електробусів.

Корпорація виконала умови міжнародного контракту і забезпечила відвантаження кузовів в зазначений договором термін. Французький замовник залишився задоволений і висловив зацікавленість у продовженні співпраці.

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"Цей контракт підтверджує конкурентоспроможність вітчизняного автопрому на ринку ЄС. Наші підприємства виграють у європейських компаній за вартістю продукції, і, що головне, - не поступаються їм в якості. За умови державної підтримки українські заводи зможуть зміцнити свої позиції і знайти нових споживачів і замовників в Європі", - підкреслив директор ДП" АСЗ №1 "АТ" АК "Богдан Моторс" Дмитро Писаний.

Договір на поставку кузовів сторони підписали навесні цього року. Контракт забезпечив "Богдану" вихід на ринок Західної Європи. Виробництво кузовів проходило на АСЗ №1 в Луцьку, яке з 2008 року проектує і випускає електротранспорт в Україні. Це може стати основою для розширення співпраці між українським заводом і французьким замовником.

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Нагадаємо, що датська компанія BankeElectromotive і луцький "Автоскладальний завод №1" уклали договори на розробку і виготовлення електричних спецгрузовіков для міст Євросоюзу. Корпорація "Богдан" розраховує виготовити для датчан не менше 15 електричних вантажних машин в поточному році. Перший автомобіль зійде з конвеєра вже влітку. Якщо він успішно пройде дослідну експлуатацію, серійне виробництво вантажівок для Західної Європи почнеться в поточному році.