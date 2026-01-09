В які країни дозволено їздити українським перевізникам без дозволів

ФОТО: Колаж Авто24 |
Український бізнес суттєво виграв, отримавши прогнозованість маршрутів та зменшення адміністративних затримок
Тільки завдячуючи скасуванню обмежень на перевезення доступ відкрито до 35 країн. Про це йдеться в релізі Міністерства розвитку громад та територій України.
Сьогодні українські автомобільні перевізники можуть виконувати вантажні перевезення без двосторонніх і транзитних дозволів до:
- ЄС (27 країн)
- Норвегії
- Великої Британії
- Швейцарії
- Молдови
- Грузії
- Туреччини
- Чорногорії
- Північної Македонії
Окрім того, з Великою Британією, Швейцарією та Чорногорією також дозволені перевезення в/з третіх країн.
В повідомленні робиться акцент на тому, що "лібералізація міжнародних вантажних автомобільних перевезень – це пряма підтримка української економіки в умовах війни".
Відтак українські перевізники мають стабільний доступ до міжнародних ринків без зайвої бюрократії, дозволів і ручних процедур. Це зменшує витрати бізнесу, пришвидшує логістику та робить Україну надійною ланкою європейських і глобальних ланцюгів постачання