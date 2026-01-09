Укр
В які країни дозволено їздити українським перевізникам без дозволів

У 2026 році українські автоперевізники можуть працювати з понад 40 країнами світу: розгалужена маршрутна мережа утворена завдяки політиці лібералізації та обміну дозволами.
Лібералізація процедур автопревезень українським перевізникам на руку - Auto24

Український бізнес суттєво виграв, отримавши прогнозованість маршрутів та зменшення адміністративних затримок

Валентин Ожго
Тільки завдячуючи скасуванню обмежень на перевезення доступ відкрито до 35 країн. Про це йдеться в релізі Міністерства розвитку громад та територій України.

Сьогодні українські автомобільні перевізники можуть виконувати вантажні перевезення без двосторонніх і транзитних дозволів до:

  • ЄС (27 країн)
  • Норвегії
  • Великої Британії
  • Швейцарії
  • Молдови
  • Грузії
  • Туреччини
  • Чорногорії
  • Північної Македонії

Окрім того, з Великою Британією, Швейцарією та Чорногорією також дозволені перевезення в/з третіх країн.

В повідомленні робиться акцент на тому, що "лібералізація міжнародних вантажних автомобільних перевезень – це пряма підтримка української економіки в умовах війни".

Відтак українські перевізники мають стабільний доступ до міжнародних ринків без зайвої бюрократії, дозволів і ручних процедур. Це зменшує витрати бізнесу, пришвидшує логістику та робить Україну надійною ланкою європейських і глобальних ланцюгів постачання

