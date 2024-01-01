В якій країні інспектори перевіряють наявність зимових шин і ланцюги навіть на вантажівках

Рейдова перевірка показала, що з готовністю до зими в автоперевізників різних країн реєстрації не все гаразд. Про це повідомляється на сайті vienna.at.

Перевіряється використання шин із символом M+S або 3PMSF принаймні на одній ведучій осі автомобіля. При цьому гума має зберігати глибину протектора не менше 6 або 5 міліметрів (для діагональних або радіальних шин відповідно).

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В "зимовому комплекті" кожної вантажівки обов’язково мають бути ланцюги для установки як мінімум на два колеса ведучої осі.

Про відповідність комерційного транспорту зимовим умовам експлуатації 6 листопада інспектори дізнавалися в зоні паркування Вітцельсберг, австрійської автомагістралі А2 між Віднем і Грацом.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

Рейдова бригада оглянула 290 вантажівок. Поліцейські виявили 42 недоліки щодо зимової гуми чи ланцюга. Попутно "набралося" 33 інших видів правопорушень. Один транспортний засіб в особливо поганому технічному стані зі стоянки взагалі не виїде. З машини знято номерний знак – типовий австрійський метод запобігання продовженню водіння.

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Щодо шинних порушень, то австрійський штраф за відсутність відповідних шин зазвичай становить 35 євро. Однак тут є одне уточнення, що змінює розмір штрафу.

Якщо їзда на літніх шинах поєднується з небезпечною ситуацією, то це підпадає під дію статті про створення небезпеки для дорожнього руху. Ось за таке вже можуть накласти штраф до 5000 євро.

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При цьому іноземні водії повинні сплачувати штрафи на місці. Саме таке правило діяло під час рейду на А2. Чи були в списку порушників місцевих "зимових правил" українські фури, не повідомляється.