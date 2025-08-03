В якій європейській столиці люди вже не гинуть в ДТП

Остання аварія зі смертельним наслідком у Гельсінкі сталася в перших числах липня 2024 року на вулиці Кейнулаудантіе в районі Контула. Міська влада, посилаючись на статистику поліції, вважає це дивом і називає ситуацію надзвичайною приємною.

Як повідомляє фінське видання YLE, позитивному результату сприяло багато факторів, починаючи від вжитих владою заходів і закінчуючи усвідомленням людей в дотриманні норм і правил поведінки на вулицях та дорогах.

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"Цьому сприяло багато факторів, але обмеження швидкості є одними з найважливіших", – наголосив на досягнутих результатах інженер з дорожнього руху з відділу міського середовища Роні Утріайнен.

Попри те, що у Євросоюзі кількість смертей на дорогах знижується, в т.ч. на 3 відсотки менше у 2024 році, все-таки аварії з трагічними наслідками є звичайним явищем у мегаполісах. І пройти рік без смертельних наслідків на дорогах – це дивовижний подвиг для більшості міст, не кажучи вже про європейську столицю.

Менша швидкість, безпечніші вулиці

За словами Утріайнена, на понад половині вулиць Гельсінкі зараз діє обмеження швидкості 30 км/год. П'ятдесят років тому ця частка мала обмеження 50 км/год, потім 40 км/год.

Сьогодні в міській владі в черговий раз переконалися, що обмеження швидкості поблизу шкіл до 30 км/год дало свої позитивні результати.

Розумний дизайн має значення

Ось тут зроблено багато. Дизайн вулиць відіграв ключову роль. Пішохідна та велосипедна інфраструктура значно модернізована за останні роки. Крім того, активізувалася співпраця з дорожньою поліцією.

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Тут потратилися на камери відеофіксації й не пожалкували, оскільки велика кількість дорожніх камер та автоматизованих систем контролю позитивно позначилася на безпеці дорожнього руху.

Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС, з населенням трохи менше 690 000 осіб, майже 1,5 мільйона людей живуть у столичному регіоні та їздять на роботу. Попри це, в місті стало спокійніше, тихіше та менше чадних газів і, як свідчить статистика, ще й без трагедій на дорогах.

"Громадський транспорт у Гельсінкі чудовий, що зменшує використання автомобілів, а разом з ним і кількість серйозних аварій. Технології транспортних засобів також покращилися, що зробило як автомобілі, так і інші засоби особистого транспорту безпечнішими, ніж будь-коли", – зазначив Утріайнен.

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Торік в Гельсінкі сталося 277 дорожньо-транспортних пригод із травмами, що різко контрастує з майже 1000 аваріями з травмами, що реєструвалися щорічно наприкінці 1980-х років, коли кількість смертей у ДТП у місті зазвичай наближалася до 30 на рік.

Якщо у 2003 в ДТП у Гельсінкі було травмовано 727 осіб, то у 2023 році кількість травмованих осіб скоротилася до 14.

Довгострокові зусилля окупаються

Поточна стратегія безпеки дорожнього руху Гельсінкі, програма якої охоплює 2022–2026 роки, наближається до завершення. Вона зосереджена на покращенні безпеки дітей, молоді, пішоходів та велосипедистів завдяки безпечнішим пішохідним переходам та розумнішому проєкту перехресть.

Позитив досягнуто завдяки вдосконаленим інструментам моніторингу дорожнього руху. Щоправда, на це пішло десятиліття наполегливих зусиль. До речі це не перший раз такий позитивний результат. У 2019 році на дорогах у Гельсінкі також не загинув жоден пішохід.

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Нині місто має потужну пішохідну та велосипедну інфраструктуру. Загальна відстань велосипедних доріжок протяжністю понад 1500 кілометрів.

Нинішній позитивний результат належить усім учасникам дорожнього руху – водіям, велосипедистам та пішоходам. Наразі втілюється прагнення дострокової мети ЄС – нульова кількість смертей у ДТП до 2050 року.