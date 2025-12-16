В яких сегментах авторинку українці обирають електрикропривод замість традиційних ДВЗ

Вторинний ринок дуже консервативний, там обирають переважно ДВЗ. Натомість сегмент нових авто демонструє бум попиту на електричні моделі, відзначає Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку зміни мінімальні. Українці продовжують обирати перевірені часом рішення, орієнтуючись на практичність. Беззаперечним лідером залишаються бензинові автомобілі, які утримують найбільшу частку ринку. За ними стабільно йдуть дизельні авто, які навіть продемонстрували символічне зростання присутності. Замикають трійку лідерів машини з ГБО. Для багатьох це досі безальтернативний спосіб знизити витрати на пальне.

Цікаво, що частка електромобілів тут навіть дещо знизилася. Це легко пояснити: увага покупців «зелених» авто змістилася на імпорт та нові машини, де вибір значно ширший, а фінансові стимули наразі вагоміші.

Імпорт вживаних

У сегменті «свіжопригнаних» машин структура починає змінюватися. Хоча бензинові авто все ще утримують першість, їхня частка помітно скорочується. Те саме стосується і дизеля, популярність якого в імпорті поступово знижується.

Головним драйвером змін стали електромобілі. Їхня частка в імпорті суттєво зросла. Фактично, кожне третє вживане авто, яке заїхало в Україну в листопаді, було електричним. Це прямий наслідок прагматичного бажання встигнути скористатися податковими пільгами до настання нового року.

Сегмент нових легковиків

Найбільш динамічні зміни відбулися в сегменті нових. Тут зафіксовано історичний момент: електромобілі не просто вийшли на перше місце, а зробили це з впевненим відривом. За підсумками листопада, «електрички» зайняли найбільшу частку ринку, посунувши багаторічного лідера — бензинові авто — на другу сходинку.

Що цікаво, це зростання відбулося зокрема за рахунок гібридів. Цей сегмент, який зазвичай почувався впевнено, у листопаді суттєво втратив позиції. Схоже, покупці, обираючи між компромісним гібридом та повністю електричним авто (яке тоді ще мало пільги), масово зробили вибір на користь останнього. Частка дизеля серед нових авто також продовжує скорочуватися, перетворюючись на нішеву пропозицію.

Коментар експерта Інституту досліджень авторинку:

«Листопадовий зріз ринку ідеально ілюструє, як податкові очікування формують попит. Ми бачимо два різні підходи. Внутрішній ринок живе за інерцією: тут купують те, що зрозуміле, просте в обслуговуванні та має розвинену інфраструктуру — тобто бензин, дизель і газ. Натомість ринок нових авто відреагував на перспективу повернення ПДВ миттєво. Той факт, що електромобілі зайняли понад 40% ринку нових авто, суттєво випередивши бензин та гібриди — це аномалія, спричинена календарем. Покупці, які вагалися, зробили вибір на користь «чистої електрики» саме через бажання зафіксувати вигідну ціну. Це ситуативний пік, і в січні ми, ймовірно, побачимо корекцію ринку, коли умови для всіх типів двигунів частково вирівняються».