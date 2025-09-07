В яких випадках за використання відеореєстратора в авто можна отримати штраф

Фінансове покарання й справді велике. В конвертації це буде 4 700 євро або ж 227 400 гривень, що навіть при європейських зарплатах відчутно. Про нові застереження нагадує gazeta.pl.

Впровадження в польське законодавство нових вимог щодо реєстраторів та будь-якого фотографування чи фільмування спричинила війна в Україні, близькість до її кордонів та посилений інтерес російської розвідки до воєнних об'єктів й підприємств критичної інфраструктури Польщі. Це вимагає спеціальних заходів.

В першу чергу в новому законі прописана заборона на фотографування та відеознімання об'єктів, що мають суттєве значення для оборони країни. Адже відеозапис таких об'єктів може надати важливу інформацію ворогу.

Видання Prawo.pl зазначає, що з 12 серпня 2025 року перелік пом'якшено. Якщо раніше до нього було внесено 25 000 військових об'єктів та критичної інфраструктури, то зараз – набагато менше.

Якщо такий знак побачите, то вимикайте і навіть зніміть з лобового скла реєстратор. Колаж: Авто24

Зокрема, стаття 683a, розділ 1 Закону передбачала арешт або штраф для будь-кого, хто без дозволу фотографує, знімає на плівку або іншим чином записує зображення об'єкта, зазначеного у статті 616a, позначеного знаком, що забороняє фотографування, або зображення особи чи майна, що знаходиться в такому об'єкті. Ці положення викликали величезні суперечки як з погляду їх конституційності, так і практичного впровадження.

Нове формулювання правил уточнює, що заборона стосуватиметься лише об'єктів, позначених знаком "Фотографування заборонено", рухомого майна та зображень людей, що знаходяться в цих об'єктах.

Їхати повз паркан військової частини з увімкненим реєстратором можна, але це запис лише для вас, а не для соцмережі чи третіх осіб. Фото: сайт gazeta.pl

З врахуванням таких зауважень було внесено зміни до правил, що забороняють фотографування та відеозапис критично важливої інфраструктури. Поправка набула чинності у серпні 2025 року.

Що можна і що не можна:

Об'єкт, який не можна сфотографувати, має бути позначений. Рішення щодо появи такої позначки приймає особа, яка керує даним об'єктом.

Покарання за порушення заборони не поширюється на випадковий запис, наприклад, за допомогою автомобільного реєстратора.

Штрафи залишаються високими. Порушення заборони все ще означає перевірку на дорозі та штраф від 5000 до 20 000 злотих, тобто від 1 200 євро (56 800 грн) до згаданих вище 4 700 євро (227 400 грн).

Водій, який просто їде дорогою повз військову базу, не отримає штраф за фотографування ключової інфраструктури. Навіть якщо на маршруті станеться ДТП і частина військової бази буде зафіксовано на відео, відеозапис не можна публікувати в Інтернеті.

В такому разі відео слід показувати лише поліцейським, котрі проводять розслідування.

А ось водії, котрі проїжджають повз ключові місця з увімкненими камерами запису кілька разів на день, будуть покарані. Особливо, якщо вони зупинятимуть свої транспортні засоби перед місцем, щоб зафіксувати якомога більше деталей.

Щоб запобігти таким інцидентам, ці ділянки будуть моніторитися.