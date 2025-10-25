В Європі побудують автомагістраль між Чорним та Середземним морями: що це дасть Україні

Уже в листопаді у Брюсселі буде підписано угоду між Грецією, Болгарією, Румунією та Єврокомісією про створення нової транспортної «вертикальної осі», яка з’єднає Егейське море з Чорним, а в перспективі — і з Україною та Молдовою, пишуть в stiripesurse.ro.

Також цікаво українські дорожники роблять другу магістраль у Румунії



Коридор, що з’єднає моря і країни

Єврокомісар із питань сталого транспорту та туризму Апостолос Ціцикостас назвав майбутню магістраль «абсолютним пріоритетом для Європи». Йдеться про комбіновану автомобільну та залізничну вісь, що пройде через Грецію, Болгарію та Румунію, з’єднуючи порти Салоніки, Кавала, Бургас, Варна та Констанца.

Саме з порту Констанца вантажі з України зможуть отримати прямий доступ до Егейського моря і далі — до торговельних маршрутів у Середземномор’ї.

Восени та взимку власники повнопривідних автомобілів мають відчутну перевагу перед звичайними легковиками. SUZUKI S-CROSS можна обрати з приводом 4х4 вже у базовій версії. До того ж система ALLGRIР дозволяє вибрати один з чотирьох режимів їзди для різних дорожніх та погодних умов. Рекламна інформація

Значення для України

Для України цей проєкт відкриває нові можливості в експорті, транзиті та військовій мобільності. Після руйнування логістичних шляхів через Чорне море, наземні коридори стають ключем до безперервного руху товарів.

«Вертикальна вісь» фактично може стати новою лінією сполучення між Україною та Середземним морем — через територію Румунії та Болгарії, без потреби обходити великі обхідні маршрути. Крім того, європейські чиновники наголошують: коридор матиме стратегічне значення для безпеки континенту. Він дозволить швидко переміщати техніку, обладнання та персонал у разі загострення ситуації на східному фланзі НАТО.

Також цікаво яке майбутнє транспортної системи України

Що саме збудують

Автомагістраль від Констанци до Кавали — з відгалуженнями до узбережжя Болгарії

Сучасну залізницю, яка з’єднає порти Салоніки, Бургас, Варна і Констанца

Нові мости через Дунай, зокрема в районах Гюргево – Русе

Модернізацію портів Констанца та Суліна, щоб збільшити обсяги перевалки

Загальна вартість проекту — 6 мільярдів євро, термін реалізації — п’ять років

Хто і коли підпише угоду

Єврокомісар Ціцикостас повідомив, що міністри транспорту трьох країн уже погодили дорожню карту. Підписання угоди відбудеться в листопаді 2025 року в Брюсселі, а будівництво розпочнеться одразу після цього. Фінансування забезпечуватиметься з фондів ЄС і національних бюджетів Греції, Болгарії та Румунії.

Що це означає для регіону