Среди премьер Женевского автосалона, запланированного на март 2018 года, фигурирует гиперкар Corbellati Missile. Видимо, автомобильное сообщество ждет огромный сюрприз.

Мировая премьера должна быть громкой. Ведь доселе никому неизвестная компания бросает вызов огромным корпорациям и альянсам, у многих из которых более чем вековые традиции по строению быстрых автомобилей.

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Сообщается, что новинка под названием Corbellati Missile приводится в движение битурбированным восьмицилиндровым мотором объемом девять литров. Его мощность 1800 л.с., а крутящий момент составляет 2350 Нм. Максимальная скорость гиперкара превышает 500 км/ч.