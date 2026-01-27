Вантажівки для бізнесу: як змінився ринок України у 2025 році

Підсумки року для вантажного сегмента підготували експерти Інституту досліджень авторинку, проаналізувавши реєстрації транспортних засобів в Україні у трьох ключових напрямах: внутрішні перепродажі, імпорт вживаних вантажівок та продажі нових машин, включно з переобладнаними в Україні.

Рік стабільності з власною логікою

Загалом 2025 рік для вантажівок понад 3,5 т пройшов без різких провалів, але з чітким розшаруванням сегментів. Основу ринку традиційно сформували внутрішні перепродажі — 15,3 тисячі угод. Це техніка, яка давно працює в Україні й просто переходить від одного власника до іншого, обслуговуючи локальні перевезення, комунальні потреби та аграрний сектор.

Цікавий статистичний парадокс року — однакові обсяги імпорту вживаних вантажівок і продажів нових машин. В обох випадках зафіксовано по 2 763 одиниці. Але за цією рівністю ховаються принципово різні процеси.

У сегменті нових авто лише близько третини становив прямий імпорт готових машин. Решта — це шасі, які дообладнували або переобладнували вже в Україні. Саме локальні підприємства дедалі частіше беруть на себе роль фінального виробника, встановлюючи спецкузови, надбудови та обладнання під конкретні завдання замовника.

Грудень: коли «своє» витіснило «чуже»

Останній місяць року чітко показав, у якому напрямку рухається ринок. Внутрішні перепродажі у грудні зросли в річному вимірі більш ніж на 70%, але це радше технічний ефект — наприкінці 2024 року реєстрації фактично зупинилися через збій у базах МВС.

Натомість імпорт вживаних вантажівок виглядав значно здоровіше. Бізнес намагався закрити потреби в техніці до початку нового податкового періоду, тому грудень став одним з найактивніших місяців року.

Найбільш показовою була ситуація з новими машинами. Прямий імпорт готових вантажівок майже обвалився у річному порівнянні, зате українська збірка й переобладнання зберегли обсяги. Причина проста: привезти готову вантажівку стало дорого, а купити шасі та «довести» його в Україні — швидше й вигідніше.

Внутрішній ринок: коли 1960-ті перемагають XXI століття

Внутрішній ринок вантажівок у 2025 році виглядає як подорож у часі. Абсолютним лідером перепродажів залишився ЗіЛ-130 — машина, яку почали проєктувати ще за Хрущова. Її популярність пояснюється не економією пального чи комфортом, а ціною входу й ремонтопридатністю. Це вантажівка, яку лагодять «у полі» й купують тоді, коли іншого варіанту просто немає.

Поруч із радянською спадщиною впевнено тримаються старі німецькі Mercedes-Benz — від серій T1 і T2 до Atego та важких версій Sprinter. Вони давно втратили товарний вигляд, але залишаються надійними інструментами для малого бізнесу.

Ринок показує парадокс сучасної України: у країні з електромобілями та цифровими сервісами найпопулярнішою вантажівкою залишається конструкція з минулого століття, бо вона дешева й зрозуміла.

Імпорт вживаних: бізнес рахують кілометрами

Імпорт вантажівок з пробігом — це зовсім інша історія. Тут немає місця ностальгії. Український бізнес обирає техніку, виходячи з ресурсу, витрат на обслуговування та залишкової вартості.

Беззаперечним фаворитом року став Mercedes-Benz Atego. Для перевізників це універсальний середньотоннажник, який легко адаптується під фургон, рефрижератор чи спецтехніку і практично не втрачає в ціні.

Другий кластер — вантажівки MAN. Серії TGL, TGM і TGS закривають потреби від міської дистрибуції до будівельних майданчиків. Навіть важкі версії знаходять свого покупця, якщо здатні гарантувати стабільну роботу без простоїв.

Окрему нішу зайняли «важкі» версії малотоннажників — Sprinter, Iveco Daily та Crafter з повною масою понад 3,5 т. Їх обирають як інструмент «останньої милі», коли потрібно більше вантажу, але зберегти маневровість.

Нові вантажівки: рік українських надбудов

Сегмент нових вантажівок у 2025 році став майданчиком для українського машинобудування. У топі реєстрацій — не гучні світові бренди, а назви місцевих виробників, які працюють із європейськими шасі.

Фактично Україна перетворилася на хаб із дообладнання вантажної техніки. MAN, Volvo чи Scania приїжджають у вигляді бази, а фінальний продукт створюється вже тут — під потреби енергетиків, комунальних служб, будівельників чи медиків.

Це дозволяє знизити вартість, скоротити терміни поставки й отримати машину, адаптовану до реальних умов експлуатації, а не «універсальне рішення для Європи».

Коментар експерта

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Ринок вантажівок понад 3,5 тонни у 2025 році чітко показав три різні стратегії. Внутрішній сегмент залишається зоною доступності, де головне — ціна входу. Імпорт вживаної техніки став вибором бізнесу, який рахує кожен кілометр і готовий платити за ресурс. А сегмент нових авто фактично перейшов під контроль українських забудовників. Ми не виробляємо вантажівки з нуля, але створюємо готові рішення, і саме це сьогодні формує ринок».