З понеділка ціни на АЗС деяких автозаправних мереж знову виросли. Цього разу межу в 30 грн. за літр перетнуло дизпаливо.

Пальне на українських заправках продовжує дорожчати. Найбільші мережі АЗС ОККО та WOG підняли ціни на всі види пального на 50 коп. за літр. Тому вартість дизпалива на їх заправках сягнула 30,45-30,49 грн. за літр. Про це повідомив enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Вартість усіх видів пального також збільшилась і в інших мережах, в середньому літр подорожчав на 10-50 коп.

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Втім, середня вартість дизпалива ще не досягнула відмітки 30 грн. та становить 28,16 грн. за літр. А от середня вартість бензину А-95 в Україні вже перейшла цю "психологічну межу" і становить 30,34 грн. за літр.

Також збільшилась ціна на автогаз – пропан-бутан. Втім, у цьому випадку подорожчання не було настільки значним – від 1 до 20 копійок за літр.

Середня вартість пропан-бутану в Україні на 29 січна становила 13,21 грн/л (+3 коп./л порівняно з п’ятницею 26 січня).

Нагадаємо, хто в Україні продав найбільше автомобілів.