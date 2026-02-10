ВАЗ-2106 із пробігом 18 тисяч кілометрів продають у Києві за 7000 доларів

У Києві виставили на продаж ВАЗ-2106 у майже заводському стані з пробігом лише 18 тисяч кілометрів, пише topgir.com.ua. Автомобіль оцінили у 7000 доларів США. Оголошення розміщене на одном у з онлайн-майданчиків і вже привернуло увагу поціновувачів класичних автомобілів.

За словами продавця, автомобіль протягом усього життя зберігався у сухому гаражі, не експлуатувався в зимовий період і фактично не використовувався у щоденному режимі. Саме це дозволило зберегти його в стані, максимально наближеному до заводського.

Стан кузова та салону

Згідно з описом, ВАЗ-2106 має повністю оригінальне лакофарбове покриття. На кузові відсутні сліди корозії, вм’ятини або подряпини, що є великою рідкістю для моделі такого віку. Продавець наголошує, що жодних кузовних робіт або реставрацій не проводилося.

Салон також збережений у первісному вигляді. Оббивка сидінь, панель приладів і елементи інтер’єру не мають ознак значного зношення, що підтверджує мінімальну експлуатацію автомобіля. Зазначається, що у машини був лише один власник.

Технічні характеристики

Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,3 літра, який працює в парі з механічною коробкою передач. Це класична конфігурація для ВАЗ-2106, яка добре знайома шанувальникам радянського автопрому. Враховуючи заявлений пробіг, технічний стан силового агрегату також оцінюється як близький до нового.

Колекційна цінність і ціна

В оголошенні цей екземпляр прямо позиціонують як «капсулу часу». Пробіг у 18 тисяч кілометрів свідчить про те, що автомобіль більшу частину життя провів у гаражному зберіганні, а не на дорогах загального користування.

Ціна у 7000 доларів ставить цю ВАЗ-2106 в один ряд із багатьма сучасними бюджетними автомобілями з великим пробігом. Однак продавець робить ставку не на утилітарну цінність, а саме на колекційний статус, оригінальний стан і відсутність будь-яких втручань у конструкцію та зовнішній вигляд.

Для колекціонерів та ентузіастів класичних авто такий екземпляр може мати значно вищу цінність, ніж звичайний автомобіль, адже подібні добре збережені ВАЗ-2106 на ринку трапляються дедалі рідше.