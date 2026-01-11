Вчені університету Пердью змусили вантажівку заряджатися на ходу

За успіхом стоїть кількарічна праця команди вчених Purdue University. Нині вони доповіли, що їх дослідний проєкт закладає основу для автомагістралей майбутнього, що заряджатимуть електромобілі будь-якої розмірної групи та типу по всій країні й світу.

Проєкт проводився на дорозі з ділянкою у чверть милі, тобто 402 метри. Це перероблений шмат дороги US Highway 52/US Highway 231 у Вест-Лафайєті, Індіана. Успіху було досягнуто восени 2025 року.

Для випробувань компанія Cummins надала магістральний тягач, що рухався зі швидкістю 65 миль на годину, приблизно 104,6 км/год. Розроблена Purdue бездротова зарядна система забезпечувала вантажівці 190 кіловат.

"Щоб порівняти потенціал, то 200 кіловат дорівнюють приблизно споживанню сотні будинків", – сказав професор електротехніки та комп'ютерної інженерії імені Едмунда О. Швейцера з Пердью Стів Пекарек.

Ніби звичайна дорога, якщо не знати, але під плитами бетону сховано індуктивні котушки для бездротової зарядки машин. Фото: Purdue University

Автомагістралі перетворяться на магнітне поле

Система, розроблена дослідниками Пердью, дозволяє спеціальному покриттю автомагістралей забезпечувати електромобілі живленням подібно до того, як смартфони використовують магнітні поля для бездротового заряджання.

Команда встановила котушки передавача на спеціально виділених смугах у бетонному покритті. Котушки передають енергію на котушки приймача, прикріплені до нижньої частини вантажівки.

Вмонтовані в дорогу котушки передають енергію на приймальні котушки, прикріплені до нижньої частини електричної важкої вантажівки. Фото: Purdue University

Коли електричні важкі вантажівки будуть заряджатися або залишатися зарядженими на автомагістралях, їхні акумулятори могли б бути меншими за розміром і легшими, що дозволить перевозити більше вантажу. Це важливо, бо вантажні перевезення найбільше сприяють валовому внутрішньому продукту будь-якої країни.

"Передавати енергію через магнітне поле на таких відносно великих відстанях — це складний виклик. І що робить це ще складнішим – це те, що це для важкого транспортного засобу, який рухається з потужністю у тисячі разів більшою, ніж у смартфонів", – сказав Діонісіос Аліпрантіс, професор електротехніки та комп'ютерної інженерії в Пердью.

За схемою державно-приватного партнерства

Тестування на дорозі пройшло надзвичайно добре, завдяки тісній співпраці учених державного університету з фахівцями AECOM; White Construction, Inc. та PC Krause and Associates, Inc. та згаданих уже вище Purdue та Cummins.

Молоді амбітні інженери вже думають про завтрашній день не тільки вантажних чи пасажирських перевезень, але й приватного транспорту з зарядкую під час руху. Фото: Purdue University

Вчені зійшлися на думці, що завдяки своїй високій потужності та перспективній структурі витрат ця технологія є практичним і, можливо, революційним рішенням для майбутнього комерційного транспорту на шосе.

Дослідники повідомили про свою інновацію Офісу комерціалізації технологій Purdue Innovates, який подав заявку на патент на інтелектуальну власність.