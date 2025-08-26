Величезний акумулятор для БПЛА: у ЗСУ почала працювати перша у світі мобільна станція зарядки безпілотників

Як зазначають у Благодійному фонді "Твій крок", це перша спроба у створенні мобільного комплексу зарядки. Нічого подібного в Україні ще не було. Ймовірно, це навіть єдина у світі зарядна ферма для безпілотних систем.

Де вже розпочала роботу перша в Україні мобільна зарядна станція, не повідомляється, але зазначено, що це наближена до кордонів Росії ділянка фронту на Харківщині. За повідомленням Харківської районної державної адміністрації, мобільна станція передана до авіазагону безпілотних систем 475-го окремого штурмового батальйону "CODE 9.2" у складі 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Завдяки цьому БпЛА усіх типів тепер можна готувати до бойових операцій в польових умовах без прив'язки до мережі ЛЕП, що у фронтових умовах здебільшого пошкоджена.

Характеристики не розкрито, але за кількістю робочих стійок видно, що тут може поповнювати місткість до кількох десятків батарей одночасно. В основі накопичувача енергії для дронів різних типів є дизель-генератор.

Фото: БФ “Твій крок”

Мобільну зарядну станцію розмістили в кубоподібному фургоні, що доставляється на місце експлуатації мультиліфтовою вантажівкою.

Така конструкція не потребує додаткових навантажувальних чи розвантажувальних машин, добре себе зарекомендувала в комунальній, будівельній сфері, а тепер ще гарно послужить армійським завданням.